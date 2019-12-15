日本旅遊住飯店收2次住宿稅 北九州+福岡明年4月起實施

九州也是台灣旅客近年來相當喜歡旅遊的區域。圖／讀者提供 分享 facebook 若是明（2020）年規畫到日本旅遊要注意，福岡縣市、北九州市近日宣布自明年4月起徵收住宿稅，也是日本國內首次有地區實施雙重住宿稅率，福岡縣稅50日圓（約新台幣17元）再加上福岡市或北九州市稅，其中，福岡市稅費則是依照住宿等級來算，分為150日圓或450日圓，並隨住房價一起徵收，北九州市固定150日圓（約新台幣50元）。

日本各大城市紛紛開始徵收住宿稅以增加財源，藉此籌備經費改善觀光環境。福岡縣、福岡市、北九州市日前宣布明年起徵收住宿稅，其中，福岡縣住宿稅為200日圓，但若其他旅遊日入住北九州市或是福岡市，住宿稅為50日圓。北九州市固定收住宿稅150日圓，而福岡市依照住房價格來計算住宿稅，2萬日圓以下每晚150日圓、2萬日圓以上每晚450日圓。