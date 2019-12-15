日本旅遊住飯店收2次住宿稅 北九州+福岡明年4月起實施
若是明（2020）年規畫到日本旅遊要注意，福岡縣市、北九州市近日宣布自明年4月起徵收住宿稅，也是日本國內首次有地區實施雙重住宿稅率，福岡縣稅50日圓（約新台幣17元）再加上福岡市或北九州市稅，其中，福岡市稅費則是依照住宿等級來算，分為150日圓或450日圓，並隨住房價一起徵收，北九州市固定150日圓（約新台幣50元）。
日本各大城市紛紛開始徵收住宿稅以增加財源，藉此籌備經費改善觀光環境。福岡縣、福岡市、北九州市日前宣布明年起徵收住宿稅，其中，福岡縣住宿稅為200日圓，但若其他旅遊日入住北九州市或是福岡市，住宿稅為50日圓。北九州市固定收住宿稅150日圓，而福岡市依照住房價格來計算住宿稅，2萬日圓以下每晚150日圓、2萬日圓以上每晚450日圓。
以福岡縣市旅遊舉例來說，旅客若是明年4月以後到九州旅遊，入住的是福岡市內飯店，每晚住宿費在2萬日圓（約新台幣6,667元）以下，就要付200日圓（福岡縣稅50日圓+福岡市150日圓）；若是每晚住宿費2萬日圓以上飯店，要付住宿稅500日圓（福岡縣50日圓+福岡市150日圓），換算台幣分別是67元、167元左右。若是入住北九州市內飯店，住宿稅則是200日元（福岡縣50日圓+北九州市150日圓）。如果僅在福岡縣內旅遊，統一付200日圓住宿稅。
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