手刀衝一波！ 星宇航空三航線明11時開賣 亮點一次看

星宇航空三航點，明天上午11時開賣。圖／星宇航空提供 分享 facebook

星宇航空將於明天上午11時開賣，明年1月23日首航，天天飛澳門、越南峴港和馬來西亞檳城，航班數分別為三班、兩班、一班，早班機時間澳門為上午7時30分，峴港為7時40分，檳城則為9時20分，抵達當地後尚有時間觀光或洽公。本報幫讀者整理出星宇航空機上亮點，全機免費WiFi、米其林一星餐點等，都讓人相當期待。

星宇航空三航點時刻表。圖／星宇航空提供 分享 facebook

•全機免費WiFi

所有航班皆提供免費WiFi服務，商務艙旅客可享無限制流量的上網服務，經濟艙旅客可無限使用文字訊息WiFi。如旅客有額外行李或機上WiFi的需求，可於班機起飛前三小時透過官網或星宇航空客服中心預購，可享有八折優惠，且此二項預購服務於機場報到前皆可隨時透過星宇航空客服中心取消，無需支付退票手續費。

商務艙所使用的毛毯、枕頭，由BMW集團Designworks設計。本報資料照片 分享 facebook

•高級機上餐點

商務艙的餐點，由米其林一星「Longtail」的香港主廚林明建操刀，設計帶有越式與香港情調的風味料理；經濟艙則有「胡同燒肉」帶來醬燒牛五花、馬告鹹豬肉等不同餐點，自2020年第二季開始，餐後更能品嚐到「蜷尾家」特別為星宇航空所打造的「鐵觀音可可碎片」限定口味冰淇淋。

商務艙中，另外還有復興空廚以美國牛前胸肋骨煎肉所烹調的「炙烤美國牛小排」，或是具有台式風情的「台東鹿野雞飯」。經濟艙部份，復興空廚供應培根蘑菇鹹派、蜂蜜烤雞佐香蒜筆管麵、愛爾蘭燉牛肉佐洋芋泥，以及台式滷味拼盤等機上餐點。經濟艙均有搭配馬鈴薯濃湯。

胡同醬燒牛五花丼，於經濟艙供應。本報資料照片 分享 facebook

•媲美皮克斯動畫機上安全影片

「StarWonderers星探者」機上安全影片，以擬真的3D動畫技術打造「星宇宇宙」，除有虛擬的星際航廈及星艦外，並獨創來自不同星球的星際旅人，以新穎又有趣的方式，讓旅客透過模擬飛機的「星探號」，熟悉機上各項安全事項。片長共計四分40秒，從籌備、角色設計、動作模擬、錄音、配樂到完成，歷經近兩年時間。參與製作的團隊龐大，橫跨台灣、日本、香港等超過百人。

為了生動詮釋機上人物，製作團隊特別創造了星際旅客StarWonderers （星探者），包括星宇機器人「蛋寶」、閤家出遊的「單眼家族」、長相如同背包的「背包客」、會隱形的「嘻嘻叔叔」、喜愛音樂的「雷鬼咖」及「腸客」等，不到一周就突破百萬點擊率，相當吸睛。

星宇航空機上安全影片主角各個充滿特色。圖／星宇航空提供 分享 facebook

•空服員制服走巴黎名伶風

當初制服亮相有如一場時尚秀，由本土設計師林尹培袞操刀，機長、空服、地勤、航勤、機務接連登上伸展台。座艙長、空服員制服分別以科技感的金、銀色洋裝區分職級，背部及袖子採用運動服飾透氣網布拼接，七分袖則以飛機稜線為靈感，洋裝是微立領配絲巾，冬天則有復古斗篷式大衣，有如巴黎名伶，連別家航空的空服員都私下透露，真的美到想換公司。

星宇航空制服走巴黎名伶風。本報資料照片 分享 facebook

•機上備品有紅豆水

商務艙迎賓飲料是芭樂鳳梨冷壓蔬果汁，飲品則有英國皇室用酒Champagne Bollinger香檳、Whittard英國倫敦茶品、義大利illy咖啡、VDS胡蘿蔔綜合蔬果汁供選擇，還有擁有「巧克力界的勞斯萊斯」美譽的義大利AMEDEI巧克力。還提供由蔡依珊所創立的炆久之芯滴紅豆的紅豆水，選用北海道紅豆萃取而成，協助乘客消水腫。

硬體部份，除了降噪耳機，還有由BMW集團Designworks設計的雙面不同支撐度的枕頭、雙面毛毯，還有可調式的眼罩，並且有以星宇航空企業標誌為主軸的撲克牌，保養用品則是選用泰國的香芬品牌THANN。針對孩童，機上也提供兒童玩具，以及恐龍、旋轉木馬等八款立體拼圖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康