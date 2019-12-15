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彭于晏、鄭雨盛詮釋經典藍穿搭 網：這是冬天最美風景

2019-12-15 11:19聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

男星彭于晏現身浪琴表活動，以西裝造型演繹深海征服者系列潛水表。圖／摘自微博
男星彭于晏現身浪琴表活動，以西裝造型演繹深海征服者系列潛水表。圖／摘自微博
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浪琴表（Longines）的雙帥代言人彭于晏和鄭雨盛近期都因為品牌的邀請，分別在成都、巴黎參與活動。而兩人除了有帥氣的穿搭之外，也不約而同的挑選了目前最夯的「經典藍」配色表款作為搭配，更凸顯了兩人的優雅紳士風範，照片一曝光有網友亦回應說「這是冬天裡最美的景致」。

男星彭于晏現身浪琴表活動，以西裝造型搭配巨擘系列月相腕表。圖／摘自微博
男星彭于晏現身浪琴表活動，以西裝造型搭配巨擘系列月相腕表。圖／摘自微博
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男星彭于晏現身浪琴表活動，以西裝造型搭配巨擘系列月相腕表。圖／摘自微博
男星彭于晏現身浪琴表活動，以西裝造型搭配巨擘系列月相腕表。圖／摘自微博
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近年都在中國發展的彭于晏，日前出席代言品牌浪琴表的活動，以合身西裝造型搭配他爽朗的笑容，讓慕名而去的粉絲擠爆商場。和過去幾次現身浪琴表活動時，彭于晏總不改西裝的打扮，但在舞台上仍不忘逗樂粉絲，頻頻以嘟嘴、拉長臉等反差萌的動作來圈粉，有趣的表情還被網友擷取做成表情符號圖案，讓人莞爾。而身為代言人的彭于晏當然也沒忘記要大大曝光產品，活動時他先後演繹了被暱稱為「浪鬼」的深海征服者系列潛水表，以及巨擘系列月相腕表，巧合的是兩只皆是符合2020年代表色「經典藍」的配色，更凸顯了他的優雅氣質。

韓國男星鄭雨盛在飯店自拍帥照，以棕色毛衣搭配經典藍腕表，凸顯了迷人紳士風範。圖／...
韓國男星鄭雨盛在飯店自拍帥照，以棕色毛衣搭配經典藍腕表，凸顯了迷人紳士風範。圖／摘自instagram
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韓國男星鄭雨盛在飯店自拍帥照，以灰色大衣造型搭配經典藍腕表，凸顯了迷人紳士風範。...
韓國男星鄭雨盛在飯店自拍帥照，以灰色大衣造型搭配經典藍腕表，凸顯了迷人紳士風範。圖／摘自instagram
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同樣選擇「經典藍」表款的還有今年夏天來過台北的韓國男星鄭雨盛，他為了浪琴表的馬術大師賽而前往巴黎，還在個人的instagram帳號上傳了多張的網帥照。鄭雨盛隨興的倚靠在飯店的陽台上，故意不看鏡頭並只露出側臉，像是若有所思的望向遠方，更讓網友認為「每一張照片都是明信片等級」。而不論是身穿大衣的造型，還是棕色毛衣的穿搭，鄭雨盛也都選了經典藍的表款陪襯，展現如同巴黎紳士般的迷人魅力。

浪琴表巨擘系列月相腕表，不鏽鋼表殼搭配藍色鱷魚皮表帶、鑽石時標，約88,500元...
浪琴表巨擘系列月相腕表，不鏽鋼表殼搭配藍色鱷魚皮表帶、鑽石時標，約88,500元。圖／Longines提供
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浪琴表深海征服者系列潛水表，不鏽鋼表殼搭配藍色陶瓷表圈，約51,900元。圖／L...
浪琴表深海征服者系列潛水表，不鏽鋼表殼搭配藍色陶瓷表圈，約51,900元。圖／Longines提供
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巴黎

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