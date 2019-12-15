38間「2019年開幕新餐廳」！「拿坡里炸雞」討論度最高

今年開幕的新餐廳，你吃過幾間了呢？為了帶給民眾更新的用餐體驗，餐飲市場不斷都有全新的品牌面世。彙整2019年，就有38個極具代表性的全新餐廳品牌在台亮相，甚至在短短一年內就接連開設多間分店，為不同地區的消費者，提供豐富的用餐選擇。

從名單上來看，新開設的餐廳品牌囊括頂級牛排、日式鰻魚飯、網美火鍋、麻辣鍋物、韓式炸雞、港式茶餐廳等等不同類型，用餐費用也從百元至數千元不等，顯示出台灣餐飲環境的多元性。若以網路討論度來看，估計又以「拿坡里炸雞店」討論度最為熱烈。另外隨著遠百信義A13開幕在期，館內的美食街也有眾多全新品牌登場，同樣令美食愛好者們期待。

【拿坡里炸雞店】

原本炸雞僅是披薩的配餐，但因受到顧客歡迎而獨立開設炸雞店，目前已有多間分店。

拿坡里炸雞店。圖／拿坡里提供 分享 facebook

【新村站著吃烤肉】

來自首爾的烤肉名店，需要站在鐵桶火爐旁用餐為最大特色。

新村站著吃烤肉。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

【松發肉骨茶】

新加坡三大肉骨茶名店之一，連3年獲得米其林必比登推介。

「松發肉骨茶」是新加坡三大肉骨茶之一。圖／取自Song Fa Thailand粉絲頁 分享 facebook

【燒肉Like】

來自東京的燒肉店，特殊的烤盤設計，讓一個人也能輕鬆吃燒肉。

燒肉LIKE小份量、獨立烤爐的設計，讓一個人也能輕鬆吃燒肉。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

【發起人肉骨茶】

新加坡三大肉骨茶名店之一，已有40餘年的歷史。

發起人選用15公分以上排骨製成「招牌長排骨」肉骨茶，每碗240元。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

【Mirawan】

位於微風南山47樓的景觀法式餐廳，從午餐、下午茶至宵夜皆有供應不同型態的餐點。

Mirawan的綠竹筍、白木耳、豬肉米湯。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

【麻辣45】

全台最高的重慶麻辣火鍋餐廳，標榜湯底是100%和牛牛油熬煮而成。

「麻辣45」共提供約百款食材，包含和牛、伊比利豬等多種高級肉品。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

【美滋鍋】

來自新加坡的網美火鍋，全店充滿粉紅色的浪漫氛圍。

美滋鍋。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

【和牛47】

位於微風南山47樓，是全台景觀最高的燒肉懷石餐廳。

在和牛47，能品嚐不同部位的和牛燒肉。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

【Smith & Wollensky】

股神巴菲特每年指定舉辦慈善午餐的名牛排餐廳，更因「穿著Prada的惡魔」一劇而聞名。

海膽菲力是Smith & Wollensky在台灣獨創的菜肴。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

【Chefs Club Taipei】

來自紐約的人氣餐廳，固定藉由不同知名主廚客座，持續帶來餐飲新意。

Chefs Club Taipei的日本A5伊藤和牛、姬松茸佐馬告胡椒醬汁。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

【柏克金燒肉屋】

金車集團旗下新型態的燒肉餐廳。

柏克金燒肉屋。圖／柏克金餐酒集團提供 分享 facebook

【V Burger】

以豌豆打造的Beyond Meat純素肉排所製成的未來漢堡，口感近似真肉。

V Burger炸新豬肉排堡，160元。圖／V Burger提供 分享 facebook

【犇 極上 Ben Teppan Suprême】

犇旗下的鐵板燒餐廳，主打重現1991年時犇的經典菜色。

犇極上重現「香菇田螺佐荷蘭芹醬」經典料理。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

【JAPAN RAIL CAFE】

店內供應7種不同風味的抹茶義式冰淇淋，其中「Premium No.7」 為現今全球最濃的抹茶義式冰淇淋。

JAPAN RAIL CAFE 可以嘗到靜岡｢丸七製茶」的7種抹茶義式冰淇淋。圖／台灣捷爾東事業開發提供 分享 facebook

【LUKES LOBSTER】

來自紐約曼哈頓的龍蝦堡專門店，過去曾在台快閃，今年正式在台成立旗艦店。

Lukes Lobster龍蝦堡。圖／擷取自Lukes Lobster Taiwan粉絲頁 分享 facebook

【THE WANG】

王品旗下最頂級牛排品牌，提供管家、Wine Pairing等服務，位於台中七期商圈。

THE WANG是王品旗下最頂級的牛排餐廳。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

【椿 Tsubaki salon】（12月下旬開幕）

來自北海道的鬆餅店，原本僅是快閃，後因生意太好而在台北晶華直接開設分店。

來自北海道的「椿」。圖／台北晶華提供 分享 facebook

【金錦町】

今年於金華街打造旗艦店，結合老屋、伴手禮、下午茶、視覺系甜點等元素。

號稱拍照零死角的金錦町幾何甜點。圖／金錦町提供 分享 facebook

【Lady Nara】

來自泰國新潮流泰食餐廳，還有適合網美拍照的用餐環境。

Lady Nara店內供應有數十款的新型態泰式料理。圖／擷取自Lady nara Taiwan粉絲頁 分享 facebook

【蟹舞 DANCING CRAB】

手抓海鮮餐廳，店內店員會透過熱舞表演來炒熱氣氛。

蟹舞手抓海鮮。圖／DANCING CRAB提供 分享 facebook

【MADO】

來自土耳其的百年冰淇淋品牌，標榜口感紮實，要用刀叉才能吃。

Mado販售有多種土耳其冰淇淋口味。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

【鰻重總本家】

東京80年老鋪監製的全新鰻魚飯品牌，帶有正宗關東風味。

由日本鰻魚職人森正道所監製的「鰻重總本家」。圖／鰻重總本家提供 分享 facebook

【The UKAI Taipei】

來自日本的首間米其林一星鐵板燒。儘管一號店在高雄，但新開幕的台北店新增了割烹餐廳。

除了鐵板燒，UKAI Taipei也吃得到割烹料理。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

【功夫茶】

功夫茶。圖／業者提供 分享 facebook

來自美國的手搖茶飲，過去與頂呱呱攜手開設複合店，今年首度推出獨立門市。

【陳興發興記菜館】

陳興發興記菜館。圖／緯豆餐飲提供 分享 facebook

香港知名的連鎖煲仔飯餐廳。

【江戶川鰻魚飯】

有60歷史的日本老店，提供多種鰻魚料理。台北、台中均有分店。

江戶川提供有多種鰻魚料理。 圖／江戶川提供 分享 facebook

【IKINARI STEAK】

來自日本的牛排店，稱重計價的牛排為最大特色。

IKINARI STEAK的美國U.S.CAB安格斯黑牛紐約客牛排，每公克1.9元。圖／IKINARI STEAK提供 分享 facebook

【Roll Ice Cream Factory】

來自日本的超人氣炒冰捲，可自行搭配多種配料與淋醬。

Roll Ice Cream Factory。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

【通堂拉麵】（12月下旬開幕）

來台2年就熄燈的沖繩通堂拉麵，在年底又重新開幕，轉型成居酒屋＋拉麵型態。

通堂拉麵在9月退出台灣市場，12月又捲土重來。圖／取自琉球新麵 通堂 - 台灣粉絲頁 分享 facebook

【CÉ LA VI Taipei】

位於微風南山48樓的高空景觀餐廳與酒吧。

CÉ LA VI Taipei位於微風南山48F，坐擁台北美景。圖／摘自CÉ LA VI Taipei IG（提醒您：酒後不開車，開車不喝酒） 分享 facebook

【無敵⼀家 鰻や】

由大漁集團於台中所打造的網美型鰻魚料理店，提供多元化的鰻魚吃法。

無敵⼀家的蒲燒鰻魚釜燒飯三吃。圖／無敵⼀家 鰻や提供 分享 facebook

【心齋】

心齋。圖／取自心齋 - 台灣店 Pure Veggie House - Taiwan粉絲頁 分享 facebook

擁有「香港最強素食餐廳」的美譽，台灣店位於微風南山內。

【炸牛排元村（牛かつもと村）】

來自日本的排隊名店，民眾可以透過石盤烤爐調整炸牛肉的熟度。

炸牛排元村提供多種份量的炸牛排定食。圖／取自Mitsui Outlet Park 林口粉絲團 分享 facebook

【太興茶餐廳】

香港人氣店家，以「冰鎮奶茶」最為出名。

太興茶餐廳以冰鎮奶茶最為出名。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

【飛機河粉】

來自越南的河粉連鎖店，台中、台北等地均有分店。

飛機河粉。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

【bb.q Chicken】

「鬼怪」而爆紅的連鎖韓式炸雞，11月正式在台北打造第一間旗艦門市。

bb.q Chicken首次在台推出的「韓式甘醬炸雞」。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

【陳光記臘味餐廳】

澳門臘味名店，已經連續9年獲得米其林必比登推介。

澳門陳光記燒味餐廳，已經連續9年獲得米其林指南推薦。圖／讀者提供 分享 facebook

【遠百信義A13】（尚未開幕）

即將開幕的遠百信義A13中，還會有旭集、YKNK Club、茨廠街、叮叮泰式料理、香雀、星洲蝦麵－蝦跳跳、新德士、老檳城、Quenches、三巡海南雞飯、學記港式茶餐廳、偷飯賊等品牌。其中不乏首度在台亮相的新餐廳。