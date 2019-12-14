期盼台灣人看見海 「男人與他的海」打破集資紀錄

紀錄片「男人與他的海」集資計畫改寫紀錄！自 10 月底開跑至今，該片吸引超過 4200 名「海迷」參與，集資金額13日下午正式超越紀錄片「十二夜 2」的 888 萬元，成為台灣群眾集資史上紀錄片類型的最高額計畫。

「男人與他的海」由導演黃嘉俊費時 3 年、耗資 1000 萬籌拍製作，貼身記錄海洋文學作家廖鴻基、水下鯨豚攝影師金磊，在汪洋遨遊、冒險創作的同時，卻又和家人關係疏離，如同多數台灣人與大海的關係，既親近又陌生。同時記錄下許多珍貴的鯨豚生態畫面，以及嚴重的海洋環境問題，期盼台灣人看見長久被忽視的海洋。電影將於 2020 年 4 月在台上映。

根據群眾集資顧問公司「貝殼放大」整理數據，台灣群眾集資影視類型中，紀錄片由「男人與他的海」，其次為「十二夜 2」、「美力台灣 3D」、「太陽，不遠」、「灣生回家」，幾乎每年都連年創下新紀錄。代表台灣民眾對於擁有相同理念的作品，都有極高的認同感，也願意提前支持參與集資。