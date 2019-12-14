2020流行色「淡定薄荷綠」清新包款 看了超想買
早前彩通（Pantone）公布了2020年度代表色經典藍（Classic Blue，Pantone 19-4052），然在2018年預測時尚流行的WGSN（Worlds Global Style Network）曾預告2020年的流行色將是極為淡定的清新薄荷綠（Neo Mint），兩個截然不同的顏色卻有一個共同特質，就是「很佛，看久了會睡著」。
清新、舒緩、中性是清新薄荷綠的特質，WGSN描述它「可以調和冰冷的科學、技術，達到與自然一致、充滿氧氣的新鮮感」。象徵未來的薄荷綠，著時散發出恬淡的愉悅感，就像薄荷巧克力冰淇淋一樣，也具有微涼、降溫的冷靜氣氛，比白色更淡出，也是仙氣色，近期GU發售的「飛越比佛利（Beverly Hills, 90210）」聯名款上衣，就相當前瞻性的選用清新薄荷綠，在復古懷舊中跟上色彩的新流行，DIOR Maison家飾玲蘭系列也是淡綠小清新。
此外，包款也有趨近清新薄荷綠的色彩，LONGCHAMP甫發表2020春夏新品，是以一天當中所有時光的顏色作為靈感，如破曉時分清明通透的綠松石，也有清新綠的模樣，輕奢品牌Samantha Thavasa也推出介於青空藍和薄荷之間的包款。早前CELINE的Triomphe或是 Chloé的Mini C Bag也都的青瓷色，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的City Steamer鱷魚皮款式或Lockmini錢包，都有相當迷人輕盈的薄荷色，GUCCI也以鼠尾草綠的淡雅作為 Sylvie包款的色澤，徜徉在清淡寡欲的色彩中，令人感受到恬靜安定的心情。
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