太妃糖蘋果、拼布設計太迷人！NINA RICCI、CK ONE、4711新香水快收藏

對於香水控來說，香味與瓶身設計都是迷人之處，NINA RICCI將擄獲許多女性芳心的蘋果香水瓶換上艷紅色系，推出全新的太妃甜心女性淡香水，經典中性香水CK ONE絢爛夢想限量版以美式拼布工藝為靈感，4711 Floral collection花卉系列則將玫瑰、茉莉、紫丁香香氣收入古典的瓶身中，彷彿擁有專屬的小花園，每一款都讓人超想入手。

NINA RICCI的蘋果香水瓶每次換新裝，都迷翻一票姊妹，新推出的太妃甜心女性淡香水就像一顆包裹著糖霜、閃閃發亮的紅蘋果，與象徵被咬下一口的白色內裡形成鮮明對比，瓶頸繫上紅白編織的緞帶，整體設計俏皮又搶眼；調香師為蘋果甜心女性淡香水的創造者Olivier Cresp，前調帶著一絲覆盆子與檸檬的果香，中調為梔子花與野薑花，最後由波旁香草和焦糖賦予這款香水獨一無二的個性。

CK ONE可說是中性香水界永垂不朽的傳奇，12月開賣的CK ONE絢爛夢想限量版以歷久彌新的手工拼布工藝為發想，傳遞真實無畏的美式精神，也象徵著現代社會中每個與眾不同的個體因共同的夢想而發光；為了與美式拼布藝術相呼應，調香師Ilias Ermenidis拼貼出嶄新的溫暖木質香調，由佛手柑、大黃、葡萄柚做先鋒，中調的琴酒、迷迭香與松葉清新迷人，後調以麝香、樺木伴隨著燻燒龍涎香氣息，將各式芳香合而為一。