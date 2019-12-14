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太妃糖蘋果、拼布設計太迷人！NINA RICCI、CK ONE、4711新香水快收藏

2019-12-14 19:26聯合報 記者陳立儀／即時報導

對於香水控來說，香味與瓶身設計都是迷人之處，NINA RICCI將擄獲許多女性芳心的蘋果香水瓶換上艷紅色系，推出全新的太妃甜心女性淡香水，經典中性香水CK ONE絢爛夢想限量版以美式拼布工藝為靈感，4711 Floral collection花卉系列則將玫瑰、茉莉、紫丁香香氣收入古典的瓶身中，彷彿擁有專屬的小花園，每一款都讓人超想入手。

NINA RICCI的蘋果香水瓶每次換新裝，都迷翻一票姊妹，新推出的太妃甜心女性淡香水就像一顆包裹著糖霜、閃閃發亮的紅蘋果，與象徵被咬下一口的白色內裡形成鮮明對比，瓶頸繫上紅白編織的緞帶，整體設計俏皮又搶眼；調香師為蘋果甜心女性淡香水的創造者Olivier Cresp，前調帶著一絲覆盆子與檸檬的果香，中調為梔子花與野薑花，最後由波旁香草和焦糖賦予這款香水獨一無二的個性。

CK ONE可說是中性香水界永垂不朽的傳奇，12月開賣的CK ONE絢爛夢想限量版以歷久彌新的手工拼布工藝為發想，傳遞真實無畏的美式精神，也象徵著現代社會中每個與眾不同的個體因共同的夢想而發光；為了與美式拼布藝術相呼應，調香師Ilias Ermenidis拼貼出嶄新的溫暖木質香調，由佛手柑、大黃、葡萄柚做先鋒，中調的琴酒、迷迭香與松葉清新迷人，後調以麝香、樺木伴隨著燻燒龍涎香氣息，將各式芳香合而為一。

4711 Floral collection花卉系列的3款全新香水由調香師Alexandra Kalle所調製，以玫瑰、茉莉、紫丁香等3種柔美又最具代表性的花香，散播幸福感，其中象徵愛情與浪漫的「玫瑰ROSE」採用粉色系瓶身設計，襯托玫瑰花香與綠茶、柑橘、麝香共舞的甜美香氣；「茉莉JASMINE」調和茉莉花香與雪松木、零陵香豆，擁有充滿誘惑力的優雅氣息，純白就是它的時尚態度；「紫丁香LILAC」的蜜桃、紫丁香與小蒼蘭就像開啟春天大門的鑰匙，清新柔軟又帶有活力。

4711 Floral collection花卉系列「紫丁香LILAC」，100...
4711 Floral collection花卉系列「紫丁香LILAC」，100ml售價1,380元。圖／先亞提供
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NINA RICCI太妃甜心女性淡香水，50ml售價2,900元、80ml售價3...
NINA RICCI太妃甜心女性淡香水，50ml售價2,900元、80ml售價3,500元。圖／盧亞提供
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NINA RICCI太妃甜心女性淡香水的設計傳達「Apple of my eye...
NINA RICCI太妃甜心女性淡香水的設計傳達「Apple of my eye（我眼中的蘋果）」的甜蜜訊息。圖／盧亞提供
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4711 Floral collection花卉系列「茉莉JASMINE」，10...
4711 Floral collection花卉系列「茉莉JASMINE」，100ml售價1,380元。圖／先亞提供
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4711 Floral collection花卉系列「玫瑰ROSE」，100ml...
4711 Floral collection花卉系列「玫瑰ROSE」，100ml售價1,380元。圖／先亞提供
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CK ONE絢爛夢想限量版以手工拼布圖騰藝術為靈感。圖／盧亞提供
CK ONE絢爛夢想限量版以手工拼布圖騰藝術為靈感。圖／盧亞提供
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4711 Floral collection花卉系列推出3款迷人花香調。圖／先亞...
4711 Floral collection花卉系列推出3款迷人花香調。圖／先亞提供
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CK ONE絢爛夢想限量版，50ml售價1,550元、100ml售價2,050元...
CK ONE絢爛夢想限量版，50ml售價1,550元、100ml售價2,050元、200ml售價2,900元。圖／盧亞提供
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