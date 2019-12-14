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王群《緩慢時光》讓樂樂義式廚房宛如畫廊　

2019-12-14 18:38經濟日報 記者宋健生／即時報導

原來百貨公司裡的餐廳，也可以是藝術品的分享空間。台中豐原太平洋百貨8樓「樂樂義式廚房」餐廳，今(14)日起舉辦超現實主義畫家王群個展，20幅精彩作品陳列在餐廳牆面，讓人感覺像在美術館中用餐且毫無違和感。

餐廳總經理洪啟生說：「這不只是跨界，邊欣賞藝術邊享用美食，是生活的品味。」

這次在樂樂義式廚房舉辦個人畫展的王群，不僅是豐原在地畫家，更是在中部首屈一指東海大學美術系培養出來的藝術家，她說：「畫作要跟生活空間結合，讓畫家的心靈感受透過作品傳達給觀賞的人，這幅畫才有生命。」接受邀請到餐廳展覽，就是希望讓藝術跟人之間沒有距離，隨時隨地隨處，都可以有藝術。

策展人洪啟生，1993年打造知名的台中精明一街商圈，一度被媒體稱為造街王子，長期接觸畫家及經營餐廳之後，決定把自己熟悉的事務整合一起，在豐原太平洋百貨開設樂樂義式廚房，夢想讓餐廳成為藝文空間，可以舉辦畫展、雕塑展、新書發表會甚至演唱會，讓藝文活動跟美食成為最棒的饗宴。

不斷創作的王群，遇到創意不斷的洪啟生，激發了在百貨公司餐廳舉辦畫展的創舉，約20幅不同系列的作品掛上樂樂義式廚房牆面，餐廳變身成為畫廊，置身其中用餐，像是在美術館享用美食。洪啟生說：「藝術與生活不應該有距離，餐廳與畫家結合，畫作好像原本就適合掛在這個空間，就像掛在每個人家中一樣。」

王群的作品屬於超現實主義範疇，充滿流動感的畫面，彷彿訴說她與自己心靈對話的過程，荒野夢系列則有如旅行後的心靈沈澱，在荒野中得到的各種啟發，化作小沙彌、野鶴、飛鳥，甚至是漂浮空中的魚，傳遞內心平靜之後的喜悅，展覽自14日起到明年2月28日止。

台中豐原太平洋百貨8樓「樂樂義式廚房」餐廳，今日起舉辦超現實主義畫家王群個展，2...
台中豐原太平洋百貨8樓「樂樂義式廚房」餐廳，今日起舉辦超現實主義畫家王群個展，20幅精彩作品陳列在餐廳牆面，讓人感覺像在美術館中用餐且毫無違和感。記者宋健生/攝影
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畫家王群(左)與樂樂義式廚房餐廳總經理洪啟生(右)都認為，這不只是跨界，邊欣賞藝...
畫家王群(左)與樂樂義式廚房餐廳總經理洪啟生(右)都認為，這不只是跨界，邊欣賞藝術邊享用美食，也是生活的品味。記者宋健生/攝影
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王群的作品屬於超現實主義範疇，充滿流動感的畫面，彷彿訴說她與自己心靈對話的過程。...
王群的作品屬於超現實主義範疇，充滿流動感的畫面，彷彿訴說她與自己心靈對話的過程。記者宋健生/攝影
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美術館東海大學藝術家

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