超划算！豐原廟東復興商圈超殺優惠1元起標

台中市經濟發展局今（14）日舉辦「2019豐原廟東復興商圈歡樂購嘉年華」活動，民眾只要花50元，就能買到150元特約商家樂購券，消費滿千可兌換限量福蘆弟造型隨身碟，還有機會抽中高級飯店住宿券，讓參加活動的民眾大呼「好買又好玩」！

商圈店家也提供包括MacBook Pro 13吋筆電、AirPods藍牙無線耳機等熱門商品1元起標，還有免費燈籠彩繪活動，為「2020台灣燈會」暖身。

經發局表示，台中市長盧秀燕積極推動城市行銷，今年歡樂購嘉年華，豐原廟東復興商圈店家用最大熱情和誠意與民眾共同享樂，除有店家祭出當日全店85折優惠，還提供多項熱門商品1元起標讓民眾搶便宜。

包括MacBook Pro 13吋筆電、AirPods藍牙無線耳機、25吋Eminent行李箱、impact護脊學童書包、日本進口高級土鍋、日本製專利碗盤組、2,000元限定店家商品券、行動電源、鎂光燈直播手機架等，商品陣容豐富吸睛又實用。

現場還有消費滿額兌換文創商品及抽獎等活動，於活動特約店家累積消費滿1,000元，可兌換限量福蘆弟造型隨身碟，還可至服務台換取摸彩券，有機會獲得台中五星酒店住宿券等好禮。

2020台灣燈會即將登場，現場同步安排免費燈籠彩繪活動，憑彩繪燈籠也可兌換限量福蘆弟造型隨身碟。

而民眾的彩繪燈籠能掛設在活動燈籠牆上，與燈會花燈一同閃亮，增添燈會光彩，活動還有各式好康優惠、贈品及摸彩，期望藉由活動讓更多市民來豐原走一走，帶動商圈買氣，提升豐原觀光熱潮。

此外，太平樹孝商圈今天也聯合太平區公所辦理「台中市太平樹孝商圈行動支付GO購嘉年華 創世基金會關懷」活動，民眾以行動支付購物，即可獲得收納式購物袋。

捐贈3張發票給創世基金會，還可領取闖關摸彩券，有機會抽到腳踏車、電暖爐、行動電源、消費券等豐富大禮；現場也安排試吃、義賣及各種包括大振豐洋傘彩繪、雪莉貝爾冰品小惡魔蛋糕、蘇珊烘焙坊薑餅屋、幸福圓阿嬤私房綠豆糕等DIY親子體驗活動，氣氛熱鬧。