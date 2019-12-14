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邁阿密設計展／LV發表新款家具 宛如被日光擁抱般溫暖

2019-12-14 17:38聯合報 記者楊詩涵／即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的家具、家飾Objets Nomades系列，以極致簡約的線條、現代俐落的空間感為強項，在2019邁阿密設計展（Design Miami/）再現新作，呈現美國舊金山設計師暨建築師安德魯．卡德萊斯（Andrew Kudless）的最新作品Swell Wave Shelf。

Swell Wave Shelf層架以原木打造如海浪翻湧的線條，也是安德魯．卡德萊斯首度為Objets Nomades系列創作的作品，首度於邁阿密設計展亮相，與Objets Nomades系列其他作品一同展出。Objets Nomades系列為限量、可收藏家具，靈感也源於品牌的旅行DNA，結合路易威登的工藝和世界知名設計師的技能，創造別出心裁的作品，包括與Atelier Oï、Tokujin Yoshioka（吉岡德仁）、Nendo、André Fu（傅厚民）等人的合作都相當知名。

本季新品Swell Wave Shelf的特色在於波浪起伏、平滑拋光的橡木置物架，透過色澤飽滿的奢華皮帶固定，用以歌頌大自然的微妙平衡。本次路易威登於邁阿密的展件，除了Swell Wave Shelf新品之外，也包括經典Objets Nomades系列的新色單品，例如Fernando和Humberto Campana設計的COCOON鏤空玻璃纖維椅，有溫煦如陽光的暖黃色；或是Campana Brothers設計的BULBO椅，如同重瓣綻放的熱帶花卉；以及由Raw Edges雙人設計師合作的Dolls椅子，帶來多款衝突對比色，還有宛如熱帶叢林般的彩繪新作。

路易威登於2019邁阿密設計展發表Objets Nomades系列新作。圖／LV...
路易威登於2019邁阿密設計展發表Objets Nomades系列新作。圖／LV提供
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路易威登於2019邁阿密設計展發表Objets Nomades系列新作。圖／LV...
路易威登於2019邁阿密設計展發表Objets Nomades系列新作。圖／LV提供
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路易威登於邁阿密設計展發表設計師安德魯．卡德萊斯的最新作品Swell Wave ...
路易威登於邁阿密設計展發表設計師安德魯．卡德萊斯的最新作品Swell Wave Shelf。圖／LV提供
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Dolls椅子來自Yael Mer和Shay Alkalay合作，前衛簡約，售價...
Dolls椅子來自Yael Mer和Shay Alkalay合作，前衛簡約，售價61萬5千元。圖／LV提供
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路易威登於2019邁阿密設計展發表Objets Nomades系列新作。圖／LV...
路易威登於2019邁阿密設計展發表Objets Nomades系列新作。圖／LV提供
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Swell Wave Shelf的特色在於波浪起伏、平滑拋光的橡木置物架，以色澤...
Swell Wave Shelf的特色在於波浪起伏、平滑拋光的橡木置物架，以色澤飽滿的奢華皮帶固定。圖／LV提供
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路易威登於邁阿密設計展發表設計師安德魯．卡德萊斯的最新作品Swell Wave ...
路易威登於邁阿密設計展發表設計師安德魯．卡德萊斯的最新作品Swell Wave Shelf。圖／LV提供
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Campana Brothers設計的BULBO椅宛如綻放的熱帶花卉，每層花瓣的...
Campana Brothers設計的BULBO椅宛如綻放的熱帶花卉，每層花瓣的外層都襯以路易威登皮革。圖／LV提供
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由Marcel Wanders設計的Diamond Sofa，以懸坐浮雲的概念打...
由Marcel Wanders設計的Diamond Sofa，以懸坐浮雲的概念打造。圖／LV提供
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Swell Wave Shelf的橡木置物架以色澤飽滿的奢華皮帶固定，取得巧妙平...
Swell Wave Shelf的橡木置物架以色澤飽滿的奢華皮帶固定，取得巧妙平衡。圖／LV提供
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路易威登於2019邁阿密設計展發表Objets Nomades系列新作。圖／LV...
路易威登於2019邁阿密設計展發表Objets Nomades系列新作。圖／LV提供
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Fernando和Humberto Campana設計的COCOON鏤空玻璃纖維...
Fernando和Humberto Campana設計的COCOON鏤空玻璃纖維椅，色澤有日出的溫煦光芒。圖／LV提供
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邁阿密舊金山

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