邁阿密設計展／LV發表新款家具 宛如被日光擁抱般溫暖

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的家具、家飾Objets Nomades系列，以極致簡約的線條、現代俐落的空間感為強項，在2019邁阿密設計展（Design Miami/）再現新作，呈現美國舊金山設計師暨建築師安德魯．卡德萊斯（Andrew Kudless）的最新作品Swell Wave Shelf。

Swell Wave Shelf層架以原木打造如海浪翻湧的線條，也是安德魯．卡德萊斯首度為Objets Nomades系列創作的作品，首度於邁阿密設計展亮相，與Objets Nomades系列其他作品一同展出。Objets Nomades系列為限量、可收藏家具，靈感也源於品牌的旅行DNA，結合路易威登的工藝和世界知名設計師的技能，創造別出心裁的作品，包括與Atelier Oï、Tokujin Yoshioka（吉岡德仁）、Nendo、André Fu（傅厚民）等人的合作都相當知名。