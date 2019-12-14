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美「眉」完勝攻略！4大眉型＋柔霧質感讓眉妝不落漆

2019-12-14 16:21聯合報 記者陳立儀／即時報導

眉型是整體妝容裡最基本且重要的一環，尤其年末耶誕、跨年趕著參加派對聚會，如何讓眉妝持久不落漆更是致勝關鍵。完美的眉型必須與臉型、髮色搭配，眉彩更不能只使用單一顏色，建議選擇眉彩盤或以柔霧眉筆搭配眉彩膏，讓眉妝更柔和立體。

KISSME花漾美姬指出，要畫出適合臉部曲線的眉型，關鍵就在於眉頭、眉峰、眉尾、眉流的細節掌握，建議挑選與接近眉毛位置的髮色相同或較淺的顏色。KISSME花漾美姬整理了4大眉型攻略，可根據個人臉型搭配妝容：

●一字眉：平直眉形可修飾臉部長度，適合長形臉、蛋形臉，重點在眉頭到眉峰水平的上下底線。先使用1.6mm細緻筆芯的KISSME花漾美姬美眉持色柔霧眉筆勾勒平整輪廓，填色後用刷頭將顏色刷勻打造霧面柔和效果，再以KISSME眉彩膏R固定眉流。

●英氣眉：強調眉峰稜角及眉頭毛流感，尤其適合缺乏角度的圓形臉。使用KISSME花漾美姬美眉持色柔霧眉筆勾勒眉峰角度，並在眉頭處打造根根分明的自然眉流，再以KISSME眉彩膏R梳整出英挺有個性的眉型。

●微峰眉：眉峰柔和、眉尾輕輕上挑，適合額頭較寬的方形臉、心形臉等。使用KISSME花漾美姬美眉持色柔霧眉筆拉出微微上揚的眉尾，再用另一端刷頭輕刷眉峰角度，呈現柔和的微峰感。

●野生眉：重點在於立體蓬鬆的毛流，可使用KISSME花漾美姬眉彩膏R，刷法有別以往的逆梳後梳齊，改以全眉前後來回刷梳，營造毛流微微雜亂的野生感，最後加強眉頭毛流，直直往上、往前梳、輔助眉毛豎立定型。

彩妝師張景凱表示，只使用單一顏色容易讓眉妝看起來過於匠氣，建議根據膚色與髮色精選雙色搭配，主要色描繪眉型骨架、調和色加強輪廓層次。

KAIBEAUTY特調雙色霧眉粉添加仿真霧轉粉體，質地紮實、發色柔和，鎖色科技讓粉體更服貼，隨附寬度5mm、厚度2mm、15度斜角的精準訂製眉刷，比一般眉刷增量20％的厚度，另一端為高密度氣墊海綿棒，可用來模糊邊界、柔化線條感，不論是清晰描繪的俐落眉尾或輕柔的暈染眉頭打底，皆能呈現由淺入深的漸層霧感眉，共推出柔和棕色調的＃10 Latte拿鐵、自然冷色調的＃20 Mocha摩卡等兩款。

屈臣氏獨家專賣的Za 3D立體持色眉彩盤為3色設計，兼具畫眉、鼻影、修容、打亮等多種功能，附雙頭眉刷，方便描繪毛流與細緻打亮，小巧柔軟毛質易於填補眉毛空隙，可用最淺色在眉骨、鼻樑、臥蠶處自然暈染打亮，共推出淺棕、深棕兩款色號。

「野生眉」是近來流行的眉妝，重點在於立體蓬鬆的毛流感。圖／KISSME花漾美姬提...
「野生眉」是近來流行的眉妝，重點在於立體蓬鬆的毛流感。圖／KISSME花漾美姬提供
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「微峰眉」的眉峰柔和、眉尾輕輕上挑，適合額頭較寬的方形臉、心形臉等。圖／KISS...
「微峰眉」的眉峰柔和、眉尾輕輕上挑，適合額頭較寬的方形臉、心形臉等。圖／KISSME花漾美姬提供
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「英氣眉」強調眉峰稜角及眉頭毛流感，適合缺乏角度的圓形臉。圖／KISSME花漾美...
「英氣眉」強調眉峰稜角及眉頭毛流感，適合缺乏角度的圓形臉。圖／KISSME花漾美姬提供
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KAIBEAUTY特調雙色霧眉粉，售價480元，共兩色。圖／KAIBEAUTY提...
KAIBEAUTY特調雙色霧眉粉，售價480元，共兩色。圖／KAIBEAUTY提供
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Za 3D立體持色眉彩盤，售價290元、共兩色，屈臣氏獨家專賣。圖／Za提供
Za 3D立體持色眉彩盤，售價290元、共兩色，屈臣氏獨家專賣。圖／Za提供
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KAIBEAUTY特調雙色霧眉粉精選雙色搭配，勾勒柔和又立體的眉部輪廓。圖／KA...
KAIBEAUTY特調雙色霧眉粉精選雙色搭配，勾勒柔和又立體的眉部輪廓。圖／KAIBEAUTY提供
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「一字眉」可修飾臉部長度，適合長形臉、蛋形臉。圖／KISSME花漾美姬提供
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KISSME花漾美姬眉彩膏R，售價320元，共8色。圖／KISSME花漾美姬提供
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由淺入深、仿若原生的漸層霧感眉，讓妝容更精緻立體。圖／KAIBEAUTY提供
由淺入深、仿若原生的漸層霧感眉，讓妝容更精緻立體。圖／KAIBEAUTY提供
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KISSME花漾美姬美眉持色柔霧眉筆，售價350元，共4色。圖／KISSME花漾...
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