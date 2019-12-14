14間「鬼滅之刃」咖啡店1月登場！粉絲必朝聖

鬼滅之刃與SWEETS PARADISE合作，於日本推出14間聯名咖啡店。圖／取自SWEETS PARADISE官網 分享 facebook

動漫迷準備好去日本朝聖了嗎？超人氣漫畫「鬼滅之刃」宣佈，將與日本甜點餐廳「Sweet Paradise」合作，自2020年1月起，陸續開設14間聯名咖啡館。首波宣傳海報，已經可以看見漫畫中的竈門炭治郎、竈門禰豆子等多名主角，已經紛紛換上咖啡店的員工服飾登場，勢必令粉絲相當期待。

由漫畫家吾峠呼世晴所創作的「鬼滅之刃」，自2016年11月開始於少年JUMP上連載。故事以日本大正時代為背景，描述男主角兄妹與惡鬼之間戰鬥的故事。由於故事劇情與戰鬥畫面都十分精彩，因此自發行至今，發行量已經超過2500萬冊，乃是2019全日本最暢銷的漫畫，更已延伸發展成電視動畫、網路節目，擁有廣大的讀者粉絲。

至於本次合作的「Sweet Paradise」，乃是日本連鎖的甜店吃到飽餐廳。店內供應有30多種的甜點，還有義大利麵、咖哩等料理。近期店內也有「夏目友人帳」、「星海遊俠」等動漫、電玩的聯名活動，一般用餐基本消費方案為1,100日元。

本次鬼滅之刃的聯名咖啡廳「KIMETSU CAFÉ in SWEETS PARADISE」，共計有池袋店、梅田店、名古屋スパイラルタワーズ店、上野ABAB店、四条河原町店、東京ベイ店、富士見店等14間分店，陸續自1月21日～2月17日登場，依各分店狀態，於2月14日～3月15日結束。以池袋店為例，時間為1月31日至3月15日。有意用餐者，可於用餐前5週預定。而合作的菜單與週邊商品等資訊，則將後續再公開。

● KIMETSU CAFÉ in SWEETS PARADISE

スイーツパラダイス池袋店：2020年1月21日～3月15日

スイーツパラダイス梅田店：2020年1月21日～3月15日

スイーツパラダイス名古屋スパイラルタワーズ店：2020年1月21日～2月14日

スイーツパラダイス上野ABAB店：2020年1月21日～2月16日

スイーツパラダイス四条河原町店：2020年1月21日～2月16日

スイーツパラダイスららぽーと東京ベイ店：2020年1月21日～2月24日

スイーツパラダイスららぽーと富士見店：2020年1月21日～2月24日

スイーツパラダイス川崎ダイス店：2020年2月17日～3月15日

スイーツパラダイス町田モディ店：2020年2月17日～3月15日

スイーツパラダイス仙台パルコ店：2020年2月17日～3月15日

スイーツパラダイス福岡パルコ店：2020年2月17日～3月15日

スイーツパラダイスクレフィ三宮店：2020年2月17日～3月15日

スイーツパラダイス広島パルコ店：2020年2月17日～3月15日

スイーツパラダイスケーキショップヨドバシAkiba店：2020年2月17日～3月15日