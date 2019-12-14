最潮美甲這樣玩！2020 PANTONE代表色「經典藍」讓指尖不無聊

2019年PANTONE年度代表色「活珊瑚橘」在彩妝、美甲界掀起一股旋風，2020年的PANTONE年度代表色為「經典藍（Classic Blue）」，如果覺得在彩妝上不容易跟風，指尖就是你展現潮味的舞台，「經典藍」的指甲有顯白效果，可與各種藍色系、單寧風服裝做搭配，包括黑、白、灰、棕色調的裝扮也都適合；色彩的混搭同樣能運用到美甲上，除了單擦「經典藍」，也能做跳色、大理石紋、法式漸層或貓眼質感，玩法非常多。

根據PANTONE表示，「經典藍（Classic Blue）」象徵冷靜，信心及連結感，是永恆不朽的藍色調；這個類似正統牛仔褲的藍色，單擦一色指甲油在酷味中又帶有些許神秘氣質，也可利用亮面、霧面、貓眼等不同質感來呈現，不想顏色太過搶眼的話，可選擇帶有透明感的法式漸層；如果擔心太單調，可以在其中幾指做跳色，粉、白、紫、灰、銀等色系都適合，或是在經典藍色的指甲尖端薄拍一點亮粉，又是另一種風情。

藍、白色系混搭是最安全的選擇之一，可以任選一色做底色，再搭配另一色的條紋、格紋、圓點或幾何圖形，就能讓「經典藍（Classic Blue）」指尖更活潑，這種海軍風的組合可以一直沿用到夏季。

近年來光療美甲流行的大理石紋與貓眼質感，同樣可以「經典藍（Classic Blue）」做到，尤其是貓眼，運用藍、紫、黑等色系可拍疊出星空感，加上一點亮粉、小水鑽或星星亮片，把絕美銀河系收入你的指間。