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台灣好市多「神物」夯到缺貨 網友：國外根本沒人搶

影／遠航要求復飛 林佳龍：復飛非常困難

迷你版呱呱包「咕咕包」登場！百元有找 連續29天限定

2019-12-14 13:52聯合報 記者羅建怡／即時報導

頂呱呱推出新品「咕咕包」快閃販售，從2019/12/13~2020/01/10限定的「咕咕耶誕杯」可享99元優惠價（原價120元）。「咕咕包」外型酷似頂呱呱招牌商品「呱呱包」，但體型更小巧可愛，同樣以炸雞皮包裹香菇糯米飯，但內餡卻大不相同，呱呱包為豬肉，咕咕包則是吃得到雞肉塊，要注意的是，咕咕包只有套餐，不單售。

以台式速食為主打的頂呱呱，最經典的呱呱包、地瓜薯條和頂呱呱炸雞。此次暌違多年推出全新品項，將最招牌的呱呱包變身成為迷你版「咕咕包」，並配合耶誕節推出限定99元套餐，甫推出就佔據IG話題美食熱搜榜。

「呱呱包」是將100克的香菇糯米飯塞入雞皮，再入油鍋現炸，一口咬下同時吃得到酥脆香的雞皮以及軟綿的香菇糯米。因為分量十足，讓許多小胃鳥的OL吃一個就飽足；迷你版「咕咕包」，內餡則換成雞肉塊配糯米飯。2020/01/10前快閃限定的「咕咕耶誕杯」，則可一次吃到咕咕包、地瓜薯條、可口可樂系列飲料。

此外，還有多人分食的「咕咕耶誕全家餐」，包含咕咕包2顆、原味雞塊200g、辣味雞翅3支、原味雞腿2支、甜甜包4顆、地瓜薯條、飲料4杯，原價595元特價480元。購買咕咕包限定套餐，再送一張「咕咕聖誕夜」明信片，限送完為止。

「咕咕耶誕杯」造型吸睛。圖／頂呱呱提供
「咕咕耶誕杯」造型吸睛。圖／頂呱呱提供
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