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「米粉」暴動了！ 掃拖機器人竟只要這個價格

2019-12-14 12:14經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

「米粉」要暴動了！小米台灣近日發表四款米家智慧家電新品，一口氣推出號稱清潔小怪獸的「米家手持無線吸塵器 Lite」、廚房好幫手「米家調理機」、全新兩款電動牙刷「米家聲波電動牙刷 T500」和「米家聲波電動牙刷 T300」，以及趕在年節前夕加碼驚喜彩蛋「米家掃拖機器人 1C」。其中，掃拖機器人定價新台幣6,595元，驚爆業界超低價。

此外，看好年末掃除商機，「米家手持無線吸塵器 Lite」，訴求搭配10W轉的高性能無刷馬達，提供120AW吸入功率能有效除塵，提供持續60分鐘運行時間，同時配備多款刷頭選擇，能因應不同的清潔需求，定價新台幣4,995元。

「米家調理機」則是輕巧實用的家庭必備廚房好幫手，擁有大功率銅線馬達，搭配電解工藝製作的301不銹鋼6葉刀頭，在小巧的機身中擁有強勁的攪拌能力，並採用易於沖洗的外螺紋刀座，可輕鬆清除食物殘渣，售價新台幣895元。

同時，這次還有兩款「米家聲波電動牙刷」新推出。T500和T300同樣搭載第二代高頻震動磁懸浮聲波馬達，具備230gf·cm扭矩力輸出，採用無鏽無金屬刷頭，訴求清潔更加衛生高效。

其中，T500還可個性自訂潔齒方案，根據個人生活飲食習慣，透過米家App自訂刷牙模式，並查看專屬潔牙報告，而T300則具備標準模式及輕柔模式兩種模式供選擇。

「米粉」要暴動了！小米台灣近日發表四款米家智慧家電新品，一口氣推出號稱清潔小怪獸...
「米粉」要暴動了！小米台灣近日發表四款米家智慧家電新品，一口氣推出號稱清潔小怪獸的「米家手持無線吸塵器 Lite」、廚房好幫手「米家調理機」、全新兩款電動牙刷「米家聲波電動牙刷 T500」和「米家聲波電動牙刷 T300」，以及趕在年節前夕加碼驚喜彩蛋「米家掃拖機器人 1C」。 圖／小米台灣提供
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小米

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