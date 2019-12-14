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可「回收再利用」的酒瓶來了！Absolut 2019限量瓶上市

2019-12-14 11:06聯合報 記者羅建怡／即時報導

Absolut絕對伏特加多年來致力推動永續發展，每年訂定不同主題設計限量版瓶身，提倡資源回收再利用，並推廣「為地球帶來較少負面影響」的生活方式。Absolut「絕對伏特加2019限量瓶」─Absolut Comeback，即起於全台上市。

呼應Absolut的品牌形象「從今夜開始創造更美好的未來」（Create a Better Tomorrow, Tonight.），全新「絕對伏特加 2019限量瓶」—Absolut Comeback，除了酒瓶原料有41%以上來自回收玻璃之外，更進一步發揮創意，以廢棄物做發想，打造Absolut Comeback的瓶身設計，透過回收再利用，不僅賦予老舊廢棄物新的生命，更從廢棄物中展現力與美的創意。

此外，Absolut也號召加入#環保尖兵（#RecyclingHero）運動，即日起在Instagram上追蹤 @absolutvodka，並使用#環保尖兵（#RecyclingHero）標籤，即可分享個人回收資源的故事。

Absolut Comeback「絕對伏特加2019限量瓶」建議零售價550元，即日起在各大量販店上市。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

ABSOLUT Comeback 2019限量瓶上市設計。圖／保樂力加提供
ABSOLUT Comeback 2019限量瓶上市設計。圖／保樂力加提供
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