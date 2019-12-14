「飛頁書房」月底熄燈 洛夫、李敖、鄭清文在這留身影

曾經華麗登臺，如今優雅退場。由遠景發行人葉麗晴經營的「飛頁書房」，舉辦過數十檔展覽、數百場演講與新書發表會，決定在31日停止營業，「我們遺憾新生南路的巷弄將熄了一盞燈，但我們也相信，在某個角落會有另一扇窗等著大家」。

葉麗晴表示，飛頁的階段性任務已完成，房東要收回房子另有他用。「回到本業專心出版也很好」，她感慨這些年賠太多錢、也累壞了，「趁此結束，讓自己輕鬆一些」。

2015年4月25日，結合二手書與餐飲的飛頁書房在台北永康商圈亮燈。開幕那一天，小說家七等生、詩人向陽、路寒袖、文訊總編輯封德屏皆到場祝賀。

飛頁書房店門擺放詩人吳晟栽植的「作家樹」，並將鍾肇政、洛夫、路寒袖、向陽等作家的肖像與作品，製成菜單與咖啡杯，希望客人喝咖啡前，先朗誦一段詩句。葉麗晴希望將台灣文學帶入大眾生活，也為當時台灣正火紅的「文創餐廳」注入新理念。

和一般文創餐廳不同，「飛頁書房」擁有七千本二手書，均可閱讀、販售，書源來自遠景藏書與台灣藏書家，二手書區旁闢有「黑膠試聽區」，結合老書和老音樂。

遠景出版社創辦逾40年，累積文壇豐厚人脈。飛頁書房雖僅經營四年半，許多資深作家、文壇大老的新書發表會都選在這裡舉辦，包括李敖、洛夫等大師生前最後一場演講、新書發表會，都在飛頁書房留下最後的身影。

「還記得史明先生踽僂而堅強的身姿、李敖先生意氣風發的神情嗎？洛夫先生在新書發表會話語，鄭清文老師的和藹笑容，也都是飛頁美好的回憶。鍾肇政老師的書法，靜靜的在牆上看著來往的訪客們，一旁的玻璃窗，還曾倒映著馬悅然先生的身影。」

葉麗晴在飛頁書房的臉書寫下滿滿回憶，她認為，飛頁書房和訪客一起為台灣文化界留下許多珍貴的紀錄，「我們何其有幸，都是歷史的見證者」。