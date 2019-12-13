煙燻無花果色眼妝＋柔霧美唇＋雙頰女神光！Za、1028、RIMMEL彩妝新品超搶眼

從耶誕節、跨年、農曆春節到西洋情人節，女生都得準備好美美的妝容，不論是參加派對或是親友聚會，好氣色可為好人緣、開運加分。Za、1028、RIMMEL倫敦芮魅推出彩妝新品，包括煙燻無花果色與楓糖大地色眼妝、經典紅及珊瑚橘色柔霧唇、水潤感腮紅凍都是值得入手的高CP值好物。

Za將於2020年1月推出鑽石切面的潮色邂逅唇彩，全新5色搭配柔霧款、極霧款兩種質地，添加持色貼合因子，打造飽和濃郁唇色，主打色為柔霧款的經典紅色「RD320想愛你」、珊瑚橘色的「RD460思念你」，「RS452是我愛」則是帶著少女戀愛憧憬的玫瑰色系；極霧款的「RD408是你嗎」帶有橘色調的活潑朝氣，「PK456是我呀」是俏皮的桃粉色調。

1028全新推出兩款使眼色限量9色眼彩盤，以半濕式高純度製成，輕抹就能服貼顯色，易暈染、不飛粉，並由輕羽粉霧、珍珠蜜光、金屬炫光等多重質地配搭組成九宮格眼彩盤，其中「藕然」以煙燻皮革、雪霧紫藤、醋栗玫瑰等優雅無花果色選，搭配奪目的粉色系金屬光，展現浪漫沉靜氣質；「跟棕」以大地色為基底，加上楓糖紅茶、熟成紅酒、赤磚可可、銀灰與閃耀橘金高光，塑造低調經典的溫柔眼色。