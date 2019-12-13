親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不是烏龍！張綱維署名發文昨天申請遠航停飛

煙燻無花果色眼妝＋柔霧美唇＋雙頰女神光！Za、1028、RIMMEL彩妝新品超搶眼

2019-12-13 18:29聯合報 記者陳立儀／即時報導

從耶誕節、跨年、農曆春節到西洋情人節，女生都得準備好美美的妝容，不論是參加派對或是親友聚會，好氣色可為好人緣、開運加分。Za、1028、RIMMEL倫敦芮魅推出彩妝新品，包括煙燻無花果色與楓糖大地色眼妝、經典紅及珊瑚橘色柔霧唇、水潤感腮紅凍都是值得入手的高CP值好物。

Za將於2020年1月推出鑽石切面的潮色邂逅唇彩，全新5色搭配柔霧款、極霧款兩種質地，添加持色貼合因子，打造飽和濃郁唇色，主打色為柔霧款的經典紅色「RD320想愛你」、珊瑚橘色的「RD460思念你」，「RS452是我愛」則是帶著少女戀愛憧憬的玫瑰色系；極霧款的「RD408是你嗎」帶有橘色調的活潑朝氣，「PK456是我呀」是俏皮的桃粉色調。

1028全新推出兩款使眼色限量9色眼彩盤，以半濕式高純度製成，輕抹就能服貼顯色，易暈染、不飛粉，並由輕羽粉霧、珍珠蜜光、金屬炫光等多重質地配搭組成九宮格眼彩盤，其中「藕然」以煙燻皮革、雪霧紫藤、醋栗玫瑰等優雅無花果色選，搭配奪目的粉色系金屬光，展現浪漫沉靜氣質；「跟棕」以大地色為基底，加上楓糖紅茶、熟成紅酒、赤磚可可、銀灰與閃耀橘金高光，塑造低調經典的溫柔眼色。

RIMMEL倫敦芮魅限量推出Jelly水潤寶石系列，包括2色水潤寶石亮顏凍、3色水潤寶石腮紅凍，獨特果凍般Q彈柔軟質地，輕抹就能輕鬆延展出水潤美頰，其中水潤寶石腮紅凍＃002是經典不敗的煙燻玫瑰色、＃003為珊瑚橘粉色調、＃004則是帶有少女嬌羞感的淡粉色調；水潤寶石亮顏凍＃010可為雙頰染上一抹香檳金光澤，是年末跑趴必備單品，＃020的低調優雅玫瑰金光澤更能打造女神光。

1028使眼色限量9色眼彩盤「跟棕」以大地色系為基底，大地色調，調入楓糖紅茶、熟...
1028使眼色限量9色眼彩盤「跟棕」以大地色系為基底，大地色調，調入楓糖紅茶、熟成紅酒、赤磚可可等點綴暮光流星色系，售價420元。圖／1028提供
分享
Rimmel倫敦芮魅Jelly水潤寶石亮顏凍＃020，售價330元。圖／RIMM...
Rimmel倫敦芮魅Jelly水潤寶石亮顏凍＃020，售價330元。圖／RIMMEL倫敦芮魅提供
分享
1028使眼色限量9色眼彩盤「藕然」集結溫柔紫紅、煙燻皮革、雪霧紫藤、醋栗玫瑰等...
1028使眼色限量9色眼彩盤「藕然」集結溫柔紫紅、煙燻皮革、雪霧紫藤、醋栗玫瑰等優雅無花果色選，售價420元。圖／1028提供
分享
Za潮色邂逅唇彩共有柔霧款、極霧款兩種質地，售價350元，共5色。圖／Za提供
Za潮色邂逅唇彩共有柔霧款、極霧款兩種質地，售價350元，共5色。圖／Za提供
分享
Za潮色邂逅唇彩採用專櫃級鑽石切面。圖／Za提供
Za潮色邂逅唇彩採用專櫃級鑽石切面。圖／Za提供
分享
1028使眼色限量9色眼彩盤，售價420元，共兩款。圖／1028提供
1028使眼色限量9色眼彩盤，售價420元，共兩款。圖／1028提供
分享
Za潮色邂逅唇彩共有柔霧款、極霧款兩種質地，售價350元，共5色。圖／Za提供
Za潮色邂逅唇彩共有柔霧款、極霧款兩種質地，售價350元，共5色。圖／Za提供
分享
Za將於2020年1月推出潮色邂逅唇彩，打造柔霧美唇。圖／Za提供
Za將於2020年1月推出潮色邂逅唇彩，打造柔霧美唇。圖／Za提供
分享
Rimmel倫敦芮魅Jelly水潤寶石亮顏凍＃010，售價330元。圖／RIMM...
Rimmel倫敦芮魅Jelly水潤寶石亮顏凍＃010，售價330元。圖／RIMMEL倫敦芮魅提供
分享
RIMMEL倫敦芮魅限量推出Jelly水潤寶石亮顏凍、水潤寶石腮紅凍，為雙頰妝點...
RIMMEL倫敦芮魅限量推出Jelly水潤寶石亮顏凍、水潤寶石腮紅凍，為雙頰妝點女神光暈。圖／RIMMEL倫敦芮魅提供
分享
RIMMEL倫敦芮魅新推出Jelly水潤寶石腮紅凍，售價300元，共3色。圖／R...
RIMMEL倫敦芮魅新推出Jelly水潤寶石腮紅凍，售價300元，共3色。圖／RIMMEL倫敦芮魅提供
分享

珊瑚倫敦唇彩

延伸閱讀

獨／上午爆電視購物恐賣假珠寶 婦人下午跑中打...

不只甜點有草莓季 日系「甜莓派對彩妝」限量上...

屈臣氏、日藥本舖「2019熱銷美妝排行榜」！...

耶誕限量彩妝 YSL、嬌蘭 唇膏太搶眼

日本老翁來台採寶石失利 滯留36年想回家

三井OUTLET耶誕雪世界！巨型PINGU、...

相關新聞

鋪滿大顆草莓199蛋糕IG爆紅 板橋「果汁媽粉條爸」又來啦

2019-12-13 17:07

單日銷千組 米其林年菜好狂！限時預購「買雞送雞」

2019-12-13 16:18

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量產上市

2019-12-10 07:36

Café del SOL Express板橋首店 大推限定款「冰糖葫蘆」鬆餅、聯名「奶茶熊」飲品

2019-12-13 18:19

台日人氣咖啡、鬆餅進駐 板橋車站商圈6家美食輪番登場

2019-12-13 18:02

誰說不和？吳姍儒想送Pandora串珠給Lulu「彼此心疼」

2019-12-13 17:37

鬼鬼「氣質又狂野」 演繹LONGCHAMP繽紛可愛掌上奈米包

2019-12-13 16:55

爆漿！「比臉大」巧克力菠蘿IG夯 雲林兒時台式麵包店老饕知味

2019-12-13 15:26

好市多「地獄食品」讓人又愛又恨 她警告：沒有覺悟不要買

2019-12-13 15:13

湯圓口味常勝軍？網狂推「2大經典」：以外都不行

2019-12-13 15:04

PRADA宣布與L’Oreal合作！可望推出頂級美妝新品牌

2019-12-13 14:52

觀光列車改造塗裝首航 台鐵局長：基隆站將變商業中心

2019-12-13 14:52

THE BODY SHOP百款耶誕禮盒登場！「西洋梨、紫梅、香草」限定新品快搶買

2019-12-13 14:14

台南第3間「壽司郎」來了！「西門路」也吃得到

2019-12-13 13:12

羅杰杜比腕表上身 蕭敬騰PK林宥嘉 帥登時尚雜誌封面

2019-12-13 12:57

星宇航空機票16日開賣 航班時段公布

2019-12-13 12:46

U值媒／搶最後一刻搭郵輪 探訪阿拉斯加冰川

2019-12-13 12:13

「臺鐵美學復興」特展揭幕 讓民眾近距離感受新車美學

2019-12-13 12:04

淘寶驚見「4個洞」雙人內褲 網看傻：大人的世界我不懂

2019-12-13 12:00

即日起3天到北車大廳看新車 體驗台鐵美學復興

2019-12-13 11:51

想得林志玲嫁妝嗎？上7大網路電商買台南農產品

2019-12-13 11:50

U值媒／這片拍爛演爛，卻再現神片功力！今年必看！

2019-12-13 11:34

歐洲夯爆～「越摔越好看」的義大利不怕摔行李箱登台

2019-12-13 11:27

重磅聯名再一彈 LV男裝與Nigo將聯手推出LV²系列

2019-12-13 11:12

熬夜不怕皮膚爛!雅詩蘭黛小棕瓶喊「夜間修護」3天有感

2019-12-13 00:49

限時3H免費吃片皮鴨、流沙湯圓！享鴨12月15日插旗板橋

2019-12-13 00:28

春天唇膏必收「紅豆牛奶」 RMK教疊擦金色散發女神光

2019-12-12 22:14

坎達爾珍娜這耶誕裝和泳衣比清涼 貝拉哈蒂德俏皮秀MK

2019-12-12 21:07

華航推洛杉磯、夏威夷增班 全航線促銷最高現折6,060元

2019-12-12 21:00

2019 LINE貼圖榜公布 可愛系、「隨你填」台灣用戶最愛

2019-12-12 20:52

寒冰上釣魚、迎曙光！韓國愉快7「冬季必去慶典」

2019-12-12 20:52

「正能量小企鵝」換冬裝！超萌「小兔子、青蛙」斗篷讓少女都融化

2019-12-12 19:58

洗手乳加水省錢恐刺激皮膚？醫師這樣說

2019-12-12 18:59

70家在地小農大集合 忠孝SOGO四天限定產地餐桌零距離

2019-12-12 18:55

24款下酒菜＋3款新拉麵！一風堂化身「拉麵居酒屋」

2019-12-12 18:29

全聯獨家首賣！台畜「好欣豬」熟成豬肉清甜嫩更美味

2019-12-12 18:26

英國皇室哈利王子、梅根也愛用！全國電子推「瑞士LAURASTAR頂級高壓蒸汽熨燙系統」

2019-12-12 18:18

萬元有找耶誕禮！Paul Smith、MSGM圍巾超實惠

2019-12-12 18:13

滿額贈的Polo小熊刺繡布章巨可愛 耶誕禮就衝這個

2019-12-12 17:59
看更多

熱門文章

高鐵台南站為何不設在市中心？網酸：應正名北高雄站

2019-12-13 10:02

小孟塔羅：想賺更多錢？和同事不合？測2020年我該換工作嗎

2019-12-13 08:38

搶打公費流感疫苗 全台亂象頻傳

2019-12-13 00:23

冬天暫時告退？西半部明高溫近30度 日夜溫差大

2019-12-12 22:04

因應環狀線轉乘 新北市首條公車專用道來了！

2019-12-13 13:37

好市多「地獄食品」讓人又愛又恨 她警告：沒有覺悟不要買

2019-12-13 15:13

每日星座運勢／牡羊運勢旺盛收穫多　事業易得肯定

2019-12-13 00:00

限時3H免費吃片皮鴨、流沙湯圓！享鴨12月15日插旗板橋

2019-12-13 00:28

【生活趣聞】蔡怡怡／悔嫁邋遢老公

2019-12-13 06:00

記得洋蔥式穿衣 吳德榮：早晚涼、白天微熱到下周三

2019-12-13 08:02

旅行不踩雷！KLOOK公布「旅行地雷引爆點大調查」

2019-12-13 09:02

來台國際旅客人次達1111萬 創歷史新高

2019-12-13 15:31

50歲新員工愛倚老賣老 還嗆同事「你又不是主管」

2019-12-13 13:18

他好奇問「高鐵為何沒直達桃機？」 網友分析差別在行李箱

2019-12-13 17:29

相親男偷吃薯條又想付少一點 她撂狠話直接走人

2019-12-13 13:52

男性起薪為何高於女性 紐約女性領袖發現是這個原因

2019-12-13 03:36

從軍不如預期 他退役考取郵務士展開「綠衣鐵馬」新人生

2019-12-13 09:37

【家有亞斯】咩咩／甜蜜的果實

2019-12-13 06:00

拒當「濫好人」12金句整理！你的善良，必須有點鋒芒

2019-12-13 11:57

湯圓口味常勝軍？網狂推「2大經典」：以外都不行

2019-12-13 15:04

印尼發生首例非洲豬瘟 今下午起帶肉回台重罰

2019-12-13 11:17

萬年砧板危機重重 譚敦慈教你怎麼清洗

2019-12-12 20:25

星宇航空機票16日開賣 航班時段公布

2019-12-13 12:46

華航推洛杉磯、夏威夷增班 全航線促銷最高現折6,060元

2019-12-12 21:00

觀光列車改造塗裝首航 台鐵局長：基隆站將變商業中心

2019-12-13 14:52

租借Ubike忘歸還！女大生刷卡「4位數」 嚇得找客服求救

2019-12-13 18:41

【我愛一個人煮-94】太陽臉／台式麵包兩款

2019-12-13 06:00

熬夜不怕皮膚爛!雅詩蘭黛小棕瓶喊「夜間修護」3天有感

2019-12-13 00:49

坎達爾珍娜這耶誕裝和泳衣比清涼 貝拉哈蒂德俏皮秀MK

2019-12-12 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top