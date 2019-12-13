Café del SOL Express板橋首店 大推限定款「冰糖葫蘆」鬆餅、聯名「奶茶熊」飲品

來自日本福岡的知名鬆餅品牌Café del SOL去年首度跨足海外，一口氣在台北、高雄兩地設櫃，適逢來台滿週年，為了將療癒美味的舒芙蕾鬆餅能讓更多人品嚐，特地在板橋大遠百推出「Café del SOL Express」全新外帶門市，讓招牌鬆餅變成可拿在手上立即享用的即食版，方便又能快速吃到熱騰騰的美味鬆餅。此外，12/16至12/19開幕首四日，前50名消費鬆餅、飲品打卡上傳再送獨家「白玉珍奶」一杯。

軟綿蓬鬆，且富有空氣感ふわふわ（Fuwa Fuwa）口感，是Café del SOL日式舒芙蕾鬆餅的最大特色，入口即化的簡單美味，再搭配女孩最愛的夢幻擺盤、配料，推陳出新的節日限定款，讓品牌開幕一年多來，一直是超人氣大打卡甜點之一。這次板橋大遠百全新的「Café del SOL Express」，除了帶來多款板橋門市限定鬆餅口味、鹹鬆餅，更找來福岡知名飲品店「戀茶」推出聯名茶飲，在日本爆紅的「奶茶熊」則是門市限量隱藏款，凡點選飲品加購39元即可升級成時下最萌的打卡手搖飲。

另外，正逢遠百8週年，Café del SOL Express特別推出開幕限定的「古早味冰糖葫蘆鬆餅」和「耶誕鬆餅」，獨創的台日風味結合，古早味冰糖葫蘆鬆餅充滿童趣回憶；耶誕鬆餅的耶誕雪球帶來滿滿的節日氣氛，酸甜的大湖草莓加上底層的餅乾片更增添整體口感，還有必嚐的「蜜桃龍眼蜜鬆餅」和「珍珠奶茶鬆餅」，每款都將滑順不甜膩的特製奶霜與軟綿鬆餅完美結合。

不只鬆餅必吃，與戀茶一同推出的創意茶飲、咖啡，多達20種選項，其中，日本福岡同步熱賣的「熟成珍珠奶茶」也喝的到，使用祕密配方調製成茶味濃郁的奶茶配上珍珠，是珍奶控不能錯過的療癒飲品。

「Café del SOL Express」

地址：板橋區新站路28號(板橋大遠百B1)