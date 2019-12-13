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獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

台日人氣咖啡、鬆餅進駐 板橋車站商圈6家美食輪番登場

2019-12-13 18:02聯合報 記者江佩君／即時報導

板橋車站商圈新進駐餐飲連發，要讓板橋人美食吃不停。福岡人氣鬆餅「Café del SOL」前進新北、進駐板橋大遠百開出Express快帶店型。另外環球購物中心看準環狀線即將通車，以及年底聚餐旺季，板橋車站預計12月下旬再添兩家美食，包括超人氣咖啡店「好滴咖啡」、王品集團「丰禾日麗」即將登場，這兩家不僅為新北首店，也為百貨首店。另外，還有三大甜點快閃店「法國的秘密甜點」、「GC可頌」以及「大王千金大福」，從12月17日至元旦快閃板橋車站。

●「好滴咖啡」、「丰禾日麗」年末進駐板橋車站 還有三大甜點快閃

人氣咖啡「好滴咖啡」12月下旬進駐環球購物中心板橋車站二樓，餐廳兩邊都設有景觀窗，視野景色是一大加分，一邊可看新板特區夜景，感受夜景浪漫，另一邊主打文青感，可欣賞戶外木棧走道。另外，二樓同時也新增王品集團旗下新品牌「丰禾日麗」，集結南北地方菜、功夫手路菜、辦桌菜、酒家菜，以台式調味與工法，呈現傳統與創新的手路料理，適合與三五好友共享。

另外，環球購物中心板橋車站B1，12月17日至元旦有三大甜點快閃，包括網路人氣與討論度皆高的「法國的秘密甜點」，這次快閃板橋車站，帶來多款熱銷人氣甜點，包含鎮店之寶的「諾曼地牛奶蛋糕」，還有團購超夯的「鹽之花焦糖巧克力蛋糕」、「森林莓果佐起士蛋糕」、「紅寶石焦糖巧克力蛋糕」及「三吋雙莓繽紛天使蛋糕」等。

「大王千金大福」除了熱銷的芋頭、抹茶及草莓大福，更推出獨家限定草莓芋頭大福，單個45元。「GC可頌」帶來多款口味，原味、杏仁可頌及迷你可頌組，還有冬季限定款，包括蘋果可頌、草莓可頌等。

●福岡鬆餅「Café del SOL」進駐板橋大遠百開設外帶店

福岡鬆餅品牌「Café del SOL」去年首度跨足海外，首間旗艦店落腳台北微風信義百貨，並一口氣在北、高兩地插旗。在台營業滿周年之際，Café del SOL前進新北，在板橋大遠百B1開設全新的「Café del SOL Express」外帶店，今日起試營運，12月16日正式開幕。

「Café del SOL Express」常態販售六樣甜鬆餅及兩樣鹹鬆餅，人氣必嚐包括蜜桃龍眼蜜鬆餅和珍珠奶茶鬆餅。另外，特別推出開幕限定、充滿「台日特色」的古早味冰糖葫蘆鬆餅，以及季節限定耶誕鬆餅。Café del SOL Express並找來福岡知名飲品店「戀茶」合作，一同聯名創作出了各種吸睛創意茶品，從各式氣泡飲、茶飲甚至到咖啡共高達二十種飲品。

「法國的秘密甜點」人氣甜點，紅寶石焦糖巧克力。圖／環球購物中心提供
「法國的秘密甜點」人氣甜點，紅寶石焦糖巧克力。圖／環球購物中心提供
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Café del SOL Express推出充滿「台日特色」的古早味冰糖葫蘆鬆餅...
Café del SOL Express推出充滿「台日特色」的古早味冰糖葫蘆鬆餅。圖／遠百提供
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王品集團新品牌「丰禾日麗」新北首店即將於12月下旬於板橋車站二樓開幕。圖／環球購...
王品集團新品牌「丰禾日麗」新北首店即將於12月下旬於板橋車站二樓開幕。圖／環球購物中心提供
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「大王千金大福」限定草莓大福，每個45元。
「大王千金大福」限定草莓大福，每個45元。
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「好滴咖啡」12月下旬進駐板橋車站二樓。圖／環球購物中心提供
「好滴咖啡」12月下旬進駐板橋車站二樓。圖／環球購物中心提供
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Café del SOL Express找來福岡知名飲品店「戀茶」合作，一同聯名...
Café del SOL Express找來福岡知名飲品店「戀茶」合作，一同聯名創作出了各種吸睛創意飲品。圖／遠百提供
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「Café del SOL Express」進駐板橋大遠百B1。圖／遠百提供
「Café del SOL Express」進駐板橋大遠百B1。圖／遠百提供
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「大王千金大福」抹茶大福，每個45元。圖／環球購物中心提供
「大王千金大福」抹茶大福，每個45元。圖／環球購物中心提供
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「GC可頌」迷你可頌組190元。圖／環球購物中心提供
「GC可頌」迷你可頌組190元。圖／環球購物中心提供
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「GC可頌」蘋果、草莓可頌。
「GC可頌」蘋果、草莓可頌。
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「法國的秘密甜點」人氣甜點，森林莓果佐起士。
「法國的秘密甜點」人氣甜點，森林莓果佐起士。
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人氣甜點咖啡快閃

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