誰說不和？吳姍儒想送Pandora串珠給Lulu「彼此心疼」

耶誕的季節，朋友們彼此更要獻出關心，主持新秀吳姍儒日前受邀為Pandora拍攝2019冬季耶誕珠寶時，大方談到另一位被視為競爭對手的Lulu黃路梓茵，外傳兩人不和，但吳姍儒卻說自己最想送禮給Lulu，「因為我們很相似，所以很心疼她」，透露同在主持圈發展，感受到其中辛苦，因為男主持人能談的效果，女生不能講，而大節目又少讓女生撐場，兩人都各自給自己很多壓力，「不是為了跟別人比較，真心希望她能好好照顧自己」。

吳姍儒提到想送禮物給Lulu，不是因為感謝，而是心疼，她們都是擔任搭配角色，力求表現力求表現，所以給自己很大壓力，彼此很有「惺惺相惜」的夥伴感。

提到Pandora串珠代表不同的故事，吳姍儒回想某一年，與妹妹跑去買了3串一模一樣的Pandora手環，還因為每個人的個性不同，挑選不一樣的串珠，如二妹是時髦款，選擇小提袋串珠，小妹是畫家選調色盤，自己是施子座，所以選了獅子串珠。

透過拍攝Pandora耶誕珠寶，吳姍儒也回顧自己一路走來，她想對當年的自己說「沒關係，放輕鬆，一切都會好好的，不要怕陌生人，記得多交些朋友」。

Pandora今年冬季耶誕珠寶系列，就象徵著天使與守護，全新「神聖天幕」系列，以天使、天使羽翼與繁星點點的燦爛星空靈感，搭配各種多彩鋯石、月光藍水晶等，營造出星空與祝福之感。