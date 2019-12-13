鋪滿大顆草莓199蛋糕IG爆紅 板橋「果汁媽粉條爸」又來啦
草莓季來臨，你已「收集」多少款草莓甜點呢？受到北部草莓控期待、板橋「果汁媽粉條爸」草莓蛋糕又上市了，這款像珠寶盒一樣的甜點，吸引甜點迷搶購，更棒的是不到200元就能帶回家，個人獨享也相當划算！
「果汁媽粉條爸」是板橋冷飲老店，草莓季推出草莓蛋糕、草莓三明治、草莓大福，因為用料澎湃浮誇，美照在IG等社群傳開後大爆紅。今年入冬後，「果汁媽粉條爸」限定甜點也準時現身了，美食部落客們推薦必吃的是「草莓蛋糕」，拿在手上感覺到有份量，上層鋪滿紅通通的草莓，數來有10顆以上，內餡夾層也有草莓切片，用料相當大方，不只草莓入口多汁酸甜，層層疊疊的蛋糕體搭配清爽奶油入口，不甜膩且綿密，199元價格也很佛心。
購買過的網友分享，「果汁媽粉條爸」草莓季推出的相關商品很熱門，每天製作數量有限，建議想吃的朋友們，務必要提前跟店家先預訂，除了草莓蛋糕，還有草莓大福、草莓菠蘿、草莓三明治....等，以店家告知取貨時間前往比較保險，才不會白跑一趟。
哪裡吃
果汁媽粉條爸
地址：新北市板橋區民生路二段230-1號
草莓蛋糕 199元
售價僅供參考，如有更動以店家實際公告為準
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