鬼鬼「氣質又狂野」 演繹LONGCHAMP繽紛可愛掌上奈米包

LONGCHAMP發表2020春夏新品，品牌好友鬼鬼（吳映潔）展現古靈精怪的特質，她表示自己可以同時詮釋活潑大膽、氣質優雅雙重調性，可以稱職演繹輕快活潑的春夏系列。

笑稱自己「充滿氣質又狂野」且樂意突破框架，可動可靜，身上的皮革連身裙穿去約會剛剛好，她也盛讚LONGCHAMP平底靴，線條可以修飾腳型顯得修長；喜愛的造型是穿全身黑色再搭一個包款，因此LONGCHAMP春夏暖陽色系的橘紅、朱紅色包款超市合作為亮點；此外，小巧的Le Pliage Cuir Croco推出手掌大小的奈米包，有桃紅、黑、金屬色款，鬼鬼說放置了耳機、唇膏之後，就可以掛在大包上當可愛裝飾。