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獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

鬼鬼「氣質又狂野」 演繹LONGCHAMP繽紛可愛掌上奈米包

2019-12-13 16:55聯合報 記者楊詩涵／即時報導

LONGCHAMP發表2020春夏新品，品牌好友鬼鬼（吳映潔）展現古靈精怪的特質，她表示自己可以同時詮釋活潑大膽、氣質優雅雙重調性，可以稱職演繹輕快活潑的春夏系列。

笑稱自己「充滿氣質又狂野」且樂意突破框架，可動可靜，身上的皮革連身裙穿去約會剛剛好，她也盛讚LONGCHAMP平底靴，線條可以修飾腳型顯得修長；喜愛的造型是穿全身黑色再搭一個包款，因此LONGCHAMP春夏暖陽色系的橘紅、朱紅色包款超市合作為亮點；此外，小巧的Le Pliage Cuir Croco推出手掌大小的奈米包，有桃紅、黑、金屬色款，鬼鬼說放置了耳機、唇膏之後，就可以掛在大包上當可愛裝飾。

在2020春夏系列中，創意總監Sophie Delafontaine以美國女性主義藝術家朱迪．芝加哥（Judy Chicago）色彩斑斕的藝術作品為靈感，橫跨七○至九○年代思潮，運用一天中各個時刻的代表顏色，創作出全新的2020春夏系列，從黑白簡約到黃昏的飽滿日光，囊括青玉、綠松石、杏桃等繽紛色調，服裝洋溢女人味，遊走在運動時尚與浪漫風格之間。而「竹節鎖釦」則是貫穿春夏包款、鞋子的細節設計，主打的Roseau系列包款，已推出近30年，本季以經典輪廓做提耳加大設計，更為搶眼，竹節鎖釦用以點出鮮明個性，推出各式尺寸及材質。

Le Pliage Cuir Croco系列帶釦桃紅奈米肩背小包，售價8,400...
Le Pliage Cuir Croco系列帶釦桃紅奈米肩背小包，售價8,400元。圖／LONGCHAMP提供
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La Voyageuse LGP海軍藍斜背包，售價19,700元。圖／LONGCHAMP提供
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鬼鬼身穿LONGCHAMP經典奔馬Logo象牙白皮革短夾克與白色皮革短裙，搭配Roseau Velours藍色手提包。圖／LONGCHAMP提供
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春夏鞋履系列白色踝靴，售價24,900元。圖／LONGCHAMP提供
春夏鞋履系列白色踝靴，售價24,900元。圖／LONGCHAMP提供
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Le Pliage Cuir橘色手提包，售價13,600元。圖／LONGCHAMP提供
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Roseau Luxe干邑中型手提包，售價39,300元。圖／LONGCHAMP提供
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鬼鬼身穿經典奔馬Logo象牙白皮革短夾克與白色皮革短裙，搭配Le Pliage ...
鬼鬼身穿經典奔馬Logo象牙白皮革短夾克與白色皮革短裙，搭配Le Pliage Croco鱷魚壓紋迷你手提包、奔馬Logo刺繡修身長筒靴。圖／LONGCHAMP提供
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鬼鬼演繹皮革連衣裙及經典Roseau竹節環釦皮帶、Roseau系列紅色手提包。圖...
鬼鬼演繹皮革連衣裙及經典Roseau竹節環釦皮帶、Roseau系列紅色手提包。圖／LONGCHAMP提供
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Roseau Souple白色迷你水桶包，售價18,300元。圖／LONGCHAMP提供
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鬼鬼身穿LONGCHAMP經典奔馬Logo象牙白皮革短夾克與白色皮革短裙，詮釋繽紛亮眼的春夏包款。圖／LONGCHAMP提供
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Roseau Velours紅色手提包，售價17,000元。圖／LONGCHAM...
Roseau Velours紅色手提包，售價17,000元。圖／LONGCHAMP提供
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