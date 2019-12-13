鬼鬼「氣質又狂野」 演繹LONGCHAMP繽紛可愛掌上奈米包
LONGCHAMP發表2020春夏新品，品牌好友鬼鬼（吳映潔）展現古靈精怪的特質，她表示自己可以同時詮釋活潑大膽、氣質優雅雙重調性，可以稱職演繹輕快活潑的春夏系列。
笑稱自己「充滿氣質又狂野」且樂意突破框架，可動可靜，身上的皮革連身裙穿去約會剛剛好，她也盛讚LONGCHAMP平底靴，線條可以修飾腳型顯得修長；喜愛的造型是穿全身黑色再搭一個包款，因此LONGCHAMP春夏暖陽色系的橘紅、朱紅色包款超市合作為亮點；此外，小巧的Le Pliage Cuir Croco推出手掌大小的奈米包，有桃紅、黑、金屬色款，鬼鬼說放置了耳機、唇膏之後，就可以掛在大包上當可愛裝飾。
在2020春夏系列中，創意總監Sophie Delafontaine以美國女性主義藝術家朱迪．芝加哥（Judy Chicago）色彩斑斕的藝術作品為靈感，橫跨七○至九○年代思潮，運用一天中各個時刻的代表顏色，創作出全新的2020春夏系列，從黑白簡約到黃昏的飽滿日光，囊括青玉、綠松石、杏桃等繽紛色調，服裝洋溢女人味，遊走在運動時尚與浪漫風格之間。而「竹節鎖釦」則是貫穿春夏包款、鞋子的細節設計，主打的Roseau系列包款，已推出近30年，本季以經典輪廓做提耳加大設計，更為搶眼，竹節鎖釦用以點出鮮明個性，推出各式尺寸及材質。
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