單日銷千組 米其林年菜好狂！限時預購「買雞送雞」

2016至2019連續4年榮獲米其林一星肯定的「了凡油雞飯‧麵」，除了招牌油雞，叉燒、燒肉、排骨也是人氣商品。迎接即將到來的農曆新年，了凡推出線上預購，因掛著「米其林一星年菜」的招牌，甫推出就熱銷，一天可售出千組。

其中，熱銷的年菜組合「全雞+三拼組」優惠價1188元、「招牌半雞+三拼組」優惠價888元，任選一組再送招牌油雞飯，優惠85折最高省197元。

米其林摘星的了凡油雞飯‧麵，以品牌創辦人陳翰銘的獨門醬料出名，抵台後，採用台灣本土雞肉熬煮，外觀呈現誘人的焦糖色澤、肉質鮮嫩多汁，滋味讓人驚艷。吸飽醬香的油雞呈現多層次風味，今年節慶檔期更創下單日售出1,000隻的佳績。

●優惠活動

歲末年終，不僅針對家庭年菜，也針對個人感恩回饋，祭出「呷肉買一送一」活動，即日起至12月31日，點選指定套餐就送脆皮燒肉兌換券，此活動限北車、松車、大江店使用，數量有限送完為止。

●年菜預購資訊

線上訂購

商品明細：

1、油雞全隻680元／油雞半隻350源

2、油雞全隻+三拼1188元(招牌油雞，叉燒、燒肉、排骨)

3、油雞半隻+三喜拼888元(招牌油雞，叉燒、燒肉、排骨)