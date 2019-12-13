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爆漿！「比臉大」巧克力菠蘿IG夯 雲林兒時台式麵包店老饕知味

2019-12-13 15:26聯合報 記者 柯意如／即時報導

品嘗過精緻法式、柔綿日式、紮實歐式麵包，心裡還是忘不了小時候故鄉巷口的台式傳統麵包嗎？

比臉大菠蘿，切開立刻爆漿。圖／永光西點麵包提供
比臉大菠蘿，切開立刻爆漿。圖／永光西點麵包提供
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「永光西點麵包」爆漿大菠蘿是IG熱傳的招牌商品。圖／IG @joanna_foo...
「永光西點麵包」爆漿大菠蘿是IG熱傳的招牌商品。圖／IG @joanna_foodie 提供
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比臉大菠蘿，切開立刻爆漿。圖／永光西點麵包提供
比臉大菠蘿，切開立刻爆漿。圖／永光西點麵包提供
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如果你也是這樣念舊的吃貨，這間位於雲林林內鄉、不少美食部落客吃過的古早味糕餅店「永光西點麵包」，應該能滿足這樣的懷舊需求，店內還有巧克力、牛奶爆漿大菠蘿IG廣傳超夯商品，跟以前一樣先上給大家滿滿的圖吧！

「永光西點麵包」爆漿大菠蘿是IG熱傳的招牌商品。圖／IG @joanna_foo...
「永光西點麵包」爆漿大菠蘿是IG熱傳的招牌商品。圖／IG @joanna_foodie 提供
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比臉大菠蘿切開立刻爆漿。圖／IG @winni_littleot 提供
比臉大菠蘿切開立刻爆漿。圖／IG @winni_littleot 提供
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巧克力大菠蘿切開立刻爆漿。圖／IG @winni_littleot 提供
巧克力大菠蘿切開立刻爆漿。圖／IG @winni_littleot 提供
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超愛吃菠蘿的人趕緊看過來，這款被網友暱稱為「比臉大菠蘿」，有巧克力跟牛奶兩種口味，不少粉絲是透過IG與媒體報導知道，爆漿大菠蘿也因此成為「永光西點麵包」招牌商品。部落客分享，菠蘿的表面酥皮香脆內餡飽滿，用刀切開分享時，奶油跟巧克力會流出來，親友同事看到沒有不想吃上一塊的！如果是螞蟻人會建議嘗嘗看苦甜巧克力口味，如果是奶油控，則不要錯過鹹香滋味的奶油菠蘿。

爆漿大菠蘿出爐讓人垂涎三尺。圖／永光西點麵包提供
爆漿大菠蘿出爐讓人垂涎三尺。圖／永光西點麵包提供
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爆漿大菠蘿出爐讓人垂涎三尺。圖／永光西點麵包提供
爆漿大菠蘿出爐讓人垂涎三尺。圖／永光西點麵包提供
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在還沒網路走紅前，「永光」原本就是在地人從小吃到大的老字號，店內販售著台式沙拉麵包、台式熱狗、玉米麵包、布丁蛋糕、炸彈麵包、蛋糕吐司....等多種小時候懷舊款麵包，在地吃貨推薦小編，店內固定販售的吐司也香軟好吃。走進來就一秒墜入時光機，光看圖片就每種都想買回家，獨特的台灣味，就是台式麵包的魅力。

雲林「永光」兒時懷舊台式麵包－沙拉麵包。圖／永光西點麵包提供
雲林「永光」兒時懷舊台式麵包－沙拉麵包。圖／永光西點麵包提供
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雲林「永光」兒時懷舊台式麵包－蛋糕吐司。圖／永光西點麵包提供
雲林「永光」兒時懷舊台式麵包－蛋糕吐司。圖／永光西點麵包提供
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雲林「永光西點麵包」的懷舊生日布丁蛋糕。圖／永光西點麵包提供
雲林「永光西點麵包」的懷舊生日布丁蛋糕。圖／永光西點麵包提供
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雲林「永光」兒時懷舊台式麵包－炸彈麵包。圖／永光西點麵包提供
雲林「永光」兒時懷舊台式麵包－炸彈麵包。圖／永光西點麵包提供
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如果到雲林玩想到「永光西點麵包」，地理位子並不難找，到林內火車站出來對面就到了，靠近就能聞到麵包出爐難以抗拒的香氣，招牌「大菠蘿」是限量供應商品，需要先預訂才不會白跑一趟，更詳細營業資訊可上粉絲團查詢。

外地吃貨可透過宅配購買大菠蘿。圖／IG@winni_littleot 提供
外地吃貨可透過宅配購買大菠蘿。圖／IG@winni_littleot 提供
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雲林「永光西點麵包」在林內車站對面。圖／永光西點麵包提供
雲林「永光西點麵包」在林內車站對面。圖／永光西點麵包提供
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哪裡吃

永光西點麵包

牛奶爆漿大菠蘿 100

巧克力爆漿大菠蘿 120

地址：雲林縣林內鄉中正路189號

售價僅供參考以店內實際公告為準

巧克力

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