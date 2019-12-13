好市多「地獄食品」讓人又愛又恨 她警告：沒有覺悟不要買

一名網友表示，從好市多購入一包椒麻雞丁，沒想到竟辣到全家沒人敢吃，堪稱地獄級食品。圖截自Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

好市多除了有各式各樣的日常用品外，多樣、便宜且美味的食品也擄獲不少饕客的心。不過，一名網友表示，日前她自好市多買了一包椒麻雞丁回家料理，沒想到家人完全無法接受，讓她忍不住呼籲「沒有覺悟不要買」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》中po出一張照片，照片上是一包購自好市多的「椒麻雞丁」，外包裝為深灰色及紅色，上頭還附有一張料理完畢的圖片，油亮的雞肉拌上辣椒，看上去又麻又香。原po表示，她將椒麻雞丁拌炒後上桌，沒想到全家人都因為太辣而無法下嚥，她只好提醒大家「沒有覺悟不要買」。

對此，部分網友表示也曾領教過此款「地獄級食品」的辣度和鹹度，「超辣，最後進廚餘了」、「買過一次，辣到沒人敢吃…嗜辣之人應該會喜歡」、「加熱直接吃，真的辣到厭世，而且超級鹹」、「愛吃辣！覺得辣度中等但是好鹹」。

其他網友則建議，不太能吃辣的人可將加入蔬菜一起炒，不僅降低辣度還能增加香氣，「加大量的高麗菜一起炒，中和辣味又有吃到蔬菜」、「這包味道不錯，不敢吃辣的人可以炒菜時加一點點，很香」、「一包要分次料理，加洋蔥和小黃瓜拌炒會增加些甜味中和鹹度」、「用它拌在煮好的義大利麵條裡，好吃又稀釋掉辣度」。