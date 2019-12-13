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THE BODY SHOP百款耶誕禮盒登場！「西洋梨、紫梅、香草」限定新品快搶買

2019-12-13 14:14聯合報 記者陳立儀／即時報導

如果你還在為耶誕送禮或交換禮物傷腦筋，快去THE BODY SHOP逛逛！今年THE BODY SHOP推出上百款「Dream Big」耶誕限量禮盒，除了繽紛可愛的包裝設計之外，並有款全新的耶誕限定香味，包括清新甜美的西洋梨系列、馥郁果香的紫梅系列、溫煦舒服的香草系列等，12月期間購買THE BODY SHOP商品還能做公益，支持國際培幼會為印尼和、巴西的1,500名女孩提供技能訓練，幫助世界各地的女孩們勇敢追夢。

THE BODY SHOP耶誕限定版「糖果屋原裝禮盒」共有3種限定香味，其中西洋梨系列富含義大利的西洋梨萃取精華，紫梅系列添加可可及巴巴蘇精華油等成份，質地清爽，香草系列的溫暖香味來自馬達加斯加的香草萃取，禮盒內包含沐浴膠60ml、身體滋養霜50ml及沐浴球，售價皆為580元。

限定版的西洋梨系列還有融入雙色大理石紋的西洋梨潔膚皂、洗手乳、護手乳、護手霜、浴糖等商品；紫梅系列有浴糖、護唇油、雙色大理石紋設計的潔膚皂、護手霜、沐浴膠、美肌優格等；香草系列另有浴糖、護手霜等。

THE BODY SHOP上百款耶誕限量禮盒中，像是白麝香絲柔珍愛原裝禮盒及白麝香絲柔經典原裝禮盒、乳油木果迷你原裝禮盒及乳油木果精選原裝禮盒、英皇玫瑰嫩膚迷你原裝禮盒及英皇玫瑰嫩膚精選原裝禮盒、草莓嫩白護手嫩唇禮盒及草莓嫩白精選原裝禮盒、茶樹淨膚迷你原裝禮盒等，都是經典熱賣明星商品；造型最吸睛的是香蕉滋養洗護原裝禮盒，俏皮猴子的包裝設計搭配香蕉滋養洗髮精250ml、香蕉滋養護髮乳250ml

與造型頭巾，還有星型包裝的星星魔法棒嫩唇原裝禮盒、星星果香滋養霜原裝禮盒、內含24件THE BODY SHOP精選商品的彩虹小屋驚喜禮盒等。

滿額贈禮也很可愛，在THE BODY SHOP獨立門市消費滿1,800元或百貨門市消費滿2,000元，送耶誕夫人沐浴球或麋鹿沐浴球，獨立門市消費滿2,200元或百貨門市消費滿2,500元，送限量太空夢想家存錢筒，贈品數量有限、送完為止。

THE BODY SHOP推出耶誕限定紫梅系列。圖／THE BODY SHOP提...
THE BODY SHOP推出耶誕限定紫梅系列。圖／THE BODY SHOP提供
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耶誕檔期在THE BODY SHOP獨立門市消費滿1,800元或百貨門市消費滿2...
耶誕檔期在THE BODY SHOP獨立門市消費滿1,800元或百貨門市消費滿2,000元，送耶誕夫人沐浴球或麋鹿沐浴球，數量有限送完為止。圖／THE BODY SHOP提供
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耶誕檔期在THE BODY SHOP獨立門市消費滿2,200元或百貨門市消費滿2...
耶誕檔期在THE BODY SHOP獨立門市消費滿2,200元或百貨門市消費滿2,500元，送限量太空夢想家存錢筒，數量有限送完為止。圖／THE BODY SHOP提供
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THE BODY SHOP推出耶誕限定香草系列。圖／THE BODY SHOP提...
THE BODY SHOP推出耶誕限定香草系列。圖／THE BODY SHOP提供
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耶誕檔期在THE BODY SHOP獨立門市消費滿1,800元或百貨門市消費滿2...
耶誕檔期在THE BODY SHOP獨立門市消費滿1,800元或百貨門市消費滿2,000元，送耶誕夫人沐浴球或麋鹿沐浴球，數量有限送完為止。圖／THE BODY SHOP提供
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THE BODY SHOP香蕉滋養洗護原裝禮盒，內含香蕉滋養洗髮精250ml、香...
THE BODY SHOP香蕉滋養洗護原裝禮盒，內含香蕉滋養洗髮精250ml、香蕉滋養護髮乳250ml、造型頭巾，售價1,280元。圖／THE BODY SHOP提供
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THE BODY SHOP推出耶誕限定西洋梨系列。圖／THE BODY SHOP...
THE BODY SHOP推出耶誕限定西洋梨系列。圖／THE BODY SHOP提供
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THE BODY SHOP乳油木果精選原裝禮盒，內含乳油木果修護沐浴乳250ml...
THE BODY SHOP乳油木果精選原裝禮盒，內含乳油木果修護沐浴乳250ml、乳油木果修護身體滋養霜50ml、乳油木果修護身體磨砂膏50ml、乳油木果修護潔膚皂、沐浴球，售價1,280元。圖／THE BODY SHOP提供
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THE BODY SHOP星星魔法棒嫩唇原裝禮盒，售價1,180元。圖／THE ...
THE BODY SHOP星星魔法棒嫩唇原裝禮盒，售價1,180元。圖／THE BODY SHOP提供
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THE BODY SHOP玫瑰嫩膚精選原裝禮盒，內含英皇玫瑰嫩膚沐浴膠250ml...
THE BODY SHOP玫瑰嫩膚精選原裝禮盒，內含英皇玫瑰嫩膚沐浴膠250ml、英皇玫瑰嫩膚身體滋養霜50ml、英皇玫瑰嫩膚身體磨砂膏50ml、英皇玫瑰嫩膚潔膚皂、沐浴球，售價1,280元。圖／THE BODY SHOP提供
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THE BODY SHOP白麝香絲柔經典原裝禮盒，內含白麝香絲柔淡雅香水50ml...
THE BODY SHOP白麝香絲柔經典原裝禮盒，內含白麝香絲柔淡雅香水50ml、白麝香絲柔沐浴膠60ml、白麝香絲柔身體潤膚乳60ml，售價1,880元。圖／THE BODY SHOP提供
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THE BODY SHOP星星果香滋養霜原裝禮盒，售價1,280元。圖／THE ...
THE BODY SHOP星星果香滋養霜原裝禮盒，售價1,280元。圖／THE BODY SHOP提供
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THE BODY SHOP推出上百款「Dream Big」耶誕限定禮盒。圖／TH...
THE BODY SHOP推出上百款「Dream Big」耶誕限定禮盒。圖／THE BODY SHOP提供
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THE BODY SHOP彩虹小屋驚喜禮盒（紫），內含24件精選商品，售價3,8...
THE BODY SHOP彩虹小屋驚喜禮盒（紫），內含24件精選商品，售價3,800元。圖／THE BODY SHOP提供
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THE BODY SHOP推出上百款「Dream Big」耶誕限定禮盒。圖／TH...
THE BODY SHOP推出上百款「Dream Big」耶誕限定禮盒。圖／THE BODY SHOP提供
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