THE BODY SHOP百款耶誕禮盒登場！「西洋梨、紫梅、香草」限定新品快搶買

如果你還在為耶誕送禮或交換禮物傷腦筋,快去THE BODY SHOP逛逛!今年THE BODY SHOP推出上百款「Dream Big」耶誕限量禮盒,除了繽紛可愛的包裝設計之外,並有款全新的耶誕限定香味,包括清新甜美的西洋梨系列、馥郁果香的紫梅系列、溫煦舒服的香草系列等,12月期間購買THE BODY SHOP商品還能做公益,支持國際培幼會為印尼和、巴西的1,500名女孩提供技能訓練,幫助世界各地的女孩們勇敢追夢。

THE BODY SHOP耶誕限定版「糖果屋原裝禮盒」共有3種限定香味,其中西洋梨系列富含義大利的西洋梨萃取精華,紫梅系列添加可可及巴巴蘇精華油等成份,質地清爽,香草系列的溫暖香味來自馬達加斯加的香草萃取,禮盒內包含沐浴膠60ml、身體滋養霜50ml及沐浴球,售價皆為580元。

限定版的西洋梨系列還有融入雙色大理石紋的西洋梨潔膚皂、洗手乳、護手乳、護手霜、浴糖等商品;紫梅系列有浴糖、護唇油、雙色大理石紋設計的潔膚皂、護手霜、沐浴膠、美肌優格等;香草系列另有浴糖、護手霜等。

THE BODY SHOP上百款耶誕限量禮盒中,像是白麝香絲柔珍愛原裝禮盒及白麝香絲柔經典原裝禮盒、乳油木果迷你原裝禮盒及乳油木果精選原裝禮盒、英皇玫瑰嫩膚迷你原裝禮盒及英皇玫瑰嫩膚精選原裝禮盒、草莓嫩白護手嫩唇禮盒及草莓嫩白精選原裝禮盒、茶樹淨膚迷你原裝禮盒等,都是經典熱賣明星商品;造型最吸睛的是香蕉滋養洗護原裝禮盒,俏皮猴子的包裝設計搭配香蕉滋養洗髮精250ml、香蕉滋養護髮乳250ml

與造型頭巾,還有星型包裝的星星魔法棒嫩唇原裝禮盒、星星果香滋養霜原裝禮盒、內含24件THE BODY SHOP精選商品的彩虹小屋驚喜禮盒等。