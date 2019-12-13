THE BODY SHOP百款耶誕禮盒登場！「西洋梨、紫梅、香草」限定新品快搶買

如果你還在為耶誕送禮或交換禮物傷腦筋，快去THE BODY SHOP逛逛！今年THE BODY SHOP推出上百款「Dream Big」耶誕限量禮盒，除了繽紛可愛的包裝設計之外，並有款全新的耶誕限定香味，包括清新甜美的西洋梨系列、馥郁果香的紫梅系列、溫煦舒服的香草系列等，12月期間購買THE BODY SHOP商品還能做公益，支持國際培幼會為印尼和、巴西的1,500名女孩提供技能訓練，幫助世界各地的女孩們勇敢追夢。
THE BODY SHOP耶誕限定版「糖果屋原裝禮盒」共有3種限定香味，其中西洋梨系列富含義大利的西洋梨萃取精華，紫梅系列添加可可及巴巴蘇精華油等成份，質地清爽，香草系列的溫暖香味來自馬達加斯加的香草萃取，禮盒內包含
膠60ml、身體滋養霜50ml及沐浴球，售價皆為580元。 沐浴
限定版的西洋梨系列還有融入雙色大理石紋的西洋梨潔膚皂、洗手乳、護手乳、護手霜、浴糖等商品；紫梅系列有浴糖、護唇油、雙色大理石紋設計的潔膚皂、護手霜、沐浴膠、美肌優格等；香草系列另有浴糖、護手霜等。
THE BODY SHOP上百款耶誕限量禮盒中，像是白麝香絲柔珍愛原裝禮盒及白麝香絲柔經典原裝禮盒、乳油木果迷你原裝禮盒及乳油木果精選原裝禮盒、英皇玫瑰嫩膚迷你原裝禮盒及英皇玫瑰嫩膚精選原裝禮盒、草莓嫩白護手嫩唇禮盒及草莓嫩白精選原裝禮盒、茶樹淨膚迷你原裝禮盒等，都是經典熱賣明星商品；造型最吸睛的是
滋養洗護原裝禮盒，俏皮猴子的包裝設計搭配香蕉滋養洗髮精250ml、香蕉滋養護髮乳250ml 香蕉
與造型頭巾，還有星型包裝的星星魔法棒嫩唇原裝禮盒、星星果香滋養霜原裝禮盒、內含24件THE BODY SHOP精選商品的彩虹小屋驚喜禮盒等。
滿額贈禮也很可愛，在THE BODY SHOP獨立門市消費滿1,800元或百貨門市消費滿2,000元，送耶誕夫人沐浴球或麋鹿沐浴球，獨立門市消費滿2,200元或百貨門市消費滿2,500元，送限量太空夢想家存錢筒，贈品數量有限、送完為止。
THE BODY SHOP推出耶誕限定紫梅系列。圖／THE BODY SHOP提供 分享 耶誕檔期在THE BODY SHOP獨立門市消費滿1,800元或百貨門市消費滿2,000元，送耶誕夫人沐浴球或麋鹿沐浴球，數量有限送完為止。圖／THE BODY SHOP提供 分享 耶誕檔期在THE BODY SHOP獨立門市消費滿2,200元或百貨門市消費滿2,500元，送限量太空夢想家存錢筒，數量有限送完為止。圖／THE BODY SHOP提供 分享 THE BODY SHOP推出耶誕限定香草系列。圖／THE BODY SHOP提供 分享 耶誕檔期在THE BODY SHOP獨立門市消費滿1,800元或百貨門市消費滿2,000元，送耶誕夫人沐浴球或麋鹿沐浴球，數量有限送完為止。圖／THE BODY SHOP提供 分享 THE BODY SHOP香蕉滋養洗護原裝禮盒，內含香蕉滋養洗髮精250ml、香蕉滋養護髮乳250ml、造型頭巾，售價1,280元。圖／THE BODY SHOP提供 分享 THE BODY SHOP推出耶誕限定西洋梨系列。圖／THE BODY SHOP提供 分享 THE BODY SHOP乳油木果精選原裝禮盒，內含乳油木果修護沐浴乳250ml、乳油木果修護身體滋養霜50ml、乳油木果修護身體磨砂膏50ml、乳油木果修護潔膚皂、沐浴球，售價1,280元。圖／THE BODY SHOP提供 分享 THE BODY SHOP星星魔法棒嫩唇原裝禮盒，售價1,180元。圖／THE BODY SHOP提供 分享 THE BODY SHOP玫瑰嫩膚精選原裝禮盒，內含英皇玫瑰嫩膚沐浴膠250ml、英皇玫瑰嫩膚身體滋養霜50ml、英皇玫瑰嫩膚身體磨砂膏50ml、英皇玫瑰嫩膚潔膚皂、沐浴球，售價1,280元。圖／THE BODY SHOP提供 分享 THE BODY SHOP白麝香絲柔經典原裝禮盒，內含白麝香絲柔淡雅香水50ml、白麝香絲柔沐浴膠60ml、白麝香絲柔身體潤膚乳60ml，售價1,880元。圖／THE BODY SHOP提供 分享 THE BODY SHOP星星果香滋養霜原裝禮盒，售價1,280元。圖／THE BODY SHOP提供 分享 THE BODY SHOP推出上百款「Dream Big」耶誕限定禮盒。圖／THE BODY SHOP提供 分享 THE BODY SHOP彩虹小屋驚喜禮盒（紫），內含24件精選商品，售價3,800元。圖／THE BODY SHOP提供 分享 THE BODY SHOP推出上百款「Dream Big」耶誕限定禮盒。圖／THE BODY SHOP提供 分享
留言