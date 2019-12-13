羅杰杜比腕表上身 蕭敬騰PK林宥嘉 帥登時尚雜誌封面

蕭敬騰與林宥嘉本月同台較勁，分別在《超級星光大道》第二屆與第一屆出道的同門師兄弟，這會因為《聲林之王》計畫再度攜手合作，除了一起登上台灣PRESTIGE TAIWAN雜誌封面，更同樣配戴了羅杰杜比腕表，聲音、顏值、帥氣，同場較勁。

曾在餐廳走跳駐唱、2007年一戰成名的蕭敬騰，是當前歌壇天王，更將在年底登上高雄跨年晚會；而林宥嘉則近年以頻頻以〈傻子〉、〈兜圈〉、〈天真有邪〉等金曲膾炙人口，更曾被媒體封為「最浪漫的男人」。兩人這回受時尚雜誌邀請，於萬華拍攝復古風格的時尚封面。訪談中林宥嘉表示，「只要專心把這一兩件重要的事做好，我就很滿意了。」而蕭敬騰則以為「我覺得我永遠是一個新人，一個不斷求新求變，而且要把自己做得更周到的人。」