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整理包／遠航復飛恐成空 成立一甲子為何卡在「亂流」

羅杰杜比腕表上身 蕭敬騰PK林宥嘉 帥登時尚雜誌封面

2019-12-13 12:57聯合報 記者釋俊哲╱台北即時報導

蕭敬騰與林宥嘉本月同台較勁，分別在《超級星光大道》第二屆與第一屆出道的同門師兄弟，這會因為《聲林之王》計畫再度攜手合作，除了一起登上台灣PRESTIGE TAIWAN雜誌封面，更同樣配戴了羅杰杜比腕表，聲音、顏值、帥氣，同場較勁。

曾在餐廳走跳駐唱、2007年一戰成名的蕭敬騰，是當前歌壇天王，更將在年底登上高雄跨年晚會；而林宥嘉則近年以頻頻以〈傻子〉、〈兜圈〉、〈天真有邪〉等金曲膾炙人口，更曾被媒體封為「最浪漫的男人」。兩人這回受時尚雜誌邀請，於萬華拍攝復古風格的時尚封面。訪談中林宥嘉表示，「只要專心把這一兩件重要的事做好，我就很滿意了。」而蕭敬騰則以為「我覺得我永遠是一個新人，一個不斷求新求變，而且要把自己做得更周到的人。」

而兩人這回除了復古的西裝風格，更不約而同戴上了羅杰杜比Roger Dubuis的Excalibur系列鏤空飛行陀飛輪腕錶腕表，一人選擇了玫瑰金、另一人則配戴了白金款式，各演風采。其中EXCALIBUR 42 王者系列玫瑰金鏤空飛行陀飛輪腕表展現了高度鏤空的空靈美感，而EXCALIBUR42王者系列玫瑰金鑲鑽自動上鍊腕表則以表面全鑲鑽，展示了型格男子和閃耀鑽石，原來也能完美平衡、金光閃閃。

ROGER DUBUIS，EXCALIBUR42王者系列玫瑰金鑲鑽自動上鍊腕表，...
ROGER DUBUIS，EXCALIBUR42王者系列玫瑰金鑲鑽自動上鍊腕表，價格店洽。圖 / ROGER DUBUIS提供。
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ROGER DUBUIS，EXCALIBUR 42王者系列玫瑰金鏤空飛行陀飛輪腕...
ROGER DUBUIS，EXCALIBUR 42王者系列玫瑰金鏤空飛行陀飛輪腕表，價格店洽。圖 / ROGER DUBUIS提供。
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林宥嘉以好歌聲和暖心浪漫形象，深植人心。圖 / PRESTIGE TAIWAN提...
林宥嘉以好歌聲和暖心浪漫形象，深植人心。圖 / PRESTIGE TAIWAN提供。
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蕭敬騰與林宥嘉，在十二月的時尚雜誌登上雙封面，同場較勁。圖 / PRESTIGE...
蕭敬騰與林宥嘉，在十二月的時尚雜誌登上雙封面，同場較勁。圖 / PRESTIGE TAIWAN提供。
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腕表

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