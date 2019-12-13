「臺鐵美學復興」特展揭幕 讓民眾近距離感受新車美學

為貫徹美學理念，台鐵今起一連三天在台北車站大廳舉辦「鳴日一臺鐵美學復興 FUTURE-RENAISSANCE」系列特展活動，讓民眾近距離感受新車美學的設計概念。

在開幕記者會上，交通部長林佳龍與所有設計團隊代表，一同在火車鳴笛中按鈕揭開序幕。台鐵局長張政源在致詞時表示，以「鳴」為主題，除了是鐵道專用符號，同時也代表火車啟程意象，希望展現台鐵創新變革的能量，呈現品牌價值，再造新風貌。

這場特展跳脫了一般新車成品的展示形式，讓民眾藉由現場大螢幕感受列車動態行進的震撼，而展區內公開兩款的新購列車以及一款改裝的設計原件還有列車新裝內容，包括韓國現代樂鐵團隊設計的空調通勤電聯車、日本日立團隊設計的城際電聯車，還有台灣設計團隊改裝的橘黑輝映觀光列車。其中，台灣團隊設計的觀光列車，是台鐵與設計師經過無數次討論的過程，才找到實用與美學並存的平衡點所設計出來，堪稱最佳美感。