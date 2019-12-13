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想得林志玲嫁妝嗎？上7大網路電商買台南農產品

2019-12-13 11:50聯合報 記者吳淑玲／即時報導

為台南高優質農特產品尋找通路，台南市政府農業局不斷地媒合下，「台南農產專區電商平台網路特賣」串連了PCHOME購物中心、MOMO購物網、YAHOO購物中心、FriDay購物、東森購物、愛上新鮮、好買市集等7大網路購物平台，同步上架精選的30項台南農產品。

黃偉哲市長今天宣布，民眾只要在電商平台上搜尋「台南農產」，即可購買30項台南優質農特產品，線上購買即可讓當季台南農特產美味直送你家！

黃偉哲表示，這次活動首創由縣市政府整合7大線上購物平台，跨平台同步上架毛豆香鬆、蓮藕粉、東山咖啡、台南越光米、虱目魚產品、菱角茶、水果乾等30項台南優質農特產品，並設置「台南農產專區」，期望串聯台灣目前主要的線上通路，以團體戰方式爭取各大平台在過年前農產品之銷售商機，並增加本市農特產的知名度。

農業局表示，過去農產展售會大多舉辦在都會區，銷售對象僅限現場民眾，辦理跨電商平台的台南農產網路展售會，可將台南農產品上架在這些知名度高，且會員數眾多的網路平台，讓銷售會能夠不受地域的限制，尤其是向都會區的民眾介紹台南的優質農特產品，為台南農特產品創造新的商機。

為了提升消費者對台南農產之印象，農業局表示，此次特別在各大電商平台上設置「台南農產專區」，希望在網路上區隔台南與他縣市的農特產品，並增加搜尋與購買便利性。

農業局表示，這次「台南農產專區電商平台網路特賣」並規畫抽獎活動，獎品豐富數量多達120個，最大獎是台南市政府日前贈送予台南女兒林志玲的嫁妝12項好禮（下營的長纖蠶絲被、東山的桂圓和蜂蜜、西港的藺草包、佳里的牛蒡、龍崎的竹碳、後壁及六甲的台南越光米、西港和善化的麻油、七股的日曬鹽、新化的東成和成功醬油、楠西的梅醋、陳稼莊的冬瓜茶以及台南古早味大餅），還有南元花園休閒農場及走馬瀨農場等休閒農場門票，以感謝消費者對台南農產品的支持。

民眾只要在活動期間（108年12月13日至109年1月31日）在7大電商平台的「台南農產專區」進行消費，每消費1次可得到1次抽獎機會，就有機會把嫁妝好禮一次帶回家！

「台南農產專區電商平台網路特賣」活動網頁連結如下：

PCHOME購物中心：https://mall.pchome.com.tw/store/QFAFDG

MOMO購物網：https://reurl.cc/72mmrD

YAHOO購物中心：https://tw.buy.yahoo.com/activity/onsale?actid=223920

FriDay購物：https://shopping.friday.tw/1/11/3/412097.html

東森購物：https://www.etmall.com.tw/c3/138073

愛上新鮮：https://i3fresh.tw/inpage_31.html

好買市集：https://reurl.cc/W47739

台南市農產品上七大電商通路銷售。圖/農業局提供
台南市農產品上七大電商通路銷售。圖/農業局提供
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電商黃偉哲

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