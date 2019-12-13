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歐洲夯爆～「越摔越好看」的義大利不怕摔行李箱登台

2019-12-13 11:27聯合報 記者劉小川／台北即時報導

旅行，能創造許多美好的回憶，行李箱就是乘載了旅行的美好，但對於行李箱的選擇，時常要求耐撞、防盜等各種功能，讓讓我們在旅行中，減少煩惱，但過於昂貴的行李箱，雖然符合需求，卻又下不了手，甚至擔心行李箱被摔壞。

總是能突發起想的義大利人，創立了Crash Baggage，2013年發表時，就以獨特外型與叛逆標語「Handle Without Care何必小心輕放」一砲而紅，因為行李箱的外型，一買來就是「被撞壞」的樣貌，所以買了之後，根本不用擔心被摔，因為可能會越摔越好看。

Crash Baggage行李箱台灣首店就進駐微風松高，創辨人兼設計師Francesco Pavia特別來台宣揚自己的設計主張，他提到，「如果我要一個輕鬆的旅行，為何要在意我的行李箱在運輸過程中擦撞，會有任何的受傷呢？」

Francesco Pavia正是為了想要放鬆的旅行理念，與其害怕行李箱被撞擊，不如給它一個撞擊的印記。Crash Baggage幽默地以行李箱上的凹痕為主題，讓自己更專注於旅行，不需要再牽掛任何事物。

Crash Baggage採用聚碳酸酯（PC）強化箱體外殼，高抗衝擊之餘保有輕便度，最小尺寸登機箱僅2.6kg，所以不必擔心在行李運送過程，有刮傷、撞擊的痕跡。設計師精算箱體各個最容易遭受撞擊的角度，並預先製造出完美的凹痕。另外搭配有配置有360度靜音萬向輪、多段式鋁合金拉桿、TSA標準海關鎖、密碼鎖，箱體內還設置有交叉綁帶設計及內層拉鍊隔網袋，側邊皆有小物收納袋。

台灣定價貼近歐洲零售價，售價從7,800～12,800元，不用特地找代購了，也享有同步歐洲的保固年限、售後暨維修服務，即日起至12／31止，於特力+購物網及Hoi!好好生活微風松高店，購買品牌任一系列行李箱，享體驗價8折。

Crash Baggage的行李箱，自帶摔傷。圖／Crash Baggage提供
Crash Baggage的行李箱，自帶摔傷。圖／Crash Baggage提供
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Crash Baggage MINI CASE／2,200～2,600元。圖／C...
Crash Baggage MINI CASE／2,200～2,600元。圖／Crash Baggage提供
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Crash Baggage讓你使用行李箱，不用擔心受怕。圖／Crash Bagg...
Crash Baggage讓你使用行李箱，不用擔心受怕。圖／Crash Baggage提供
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Crash Baggage創辦人Francesco Pavia來台分享理念。圖／...
Crash Baggage創辦人Francesco Pavia來台分享理念。圖／Crash Baggage提供
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來自義大利的行李箱品牌Crash Baggage，進駐台灣。圖／Crash Ba...
來自義大利的行李箱品牌Crash Baggage，進駐台灣。圖／Crash Baggage提供
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行李微風

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