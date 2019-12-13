重磅聯名再一彈　LV男裝與Nigo將聯手推出LV²系列

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh在IG放了一張合照，與日本街頭服飾傳奇人物Nigo合影，同步宣告路易威登將與之合作，在2020早秋重磅推出全新「LOUIS VUITTON LV²」聯名系列。

Nigo（長尾智明）是日本饒舌歌手暨服裝設計師，他在1993年創立A Bathing Ape（Bape），1998年因木村拓哉穿著Bape服裝上電視，一炮而紅掀起熱潮，後來在2011品牌易主賣給香港I.T集團，Nigo現在是後續成立的Human Made Founder創辦人。這次Virgil Abloh與以設計師身分的Nigo聯手打造此LV²獨立系列，將包括服裝、皮件、鞋履、配件等，將用路易威登經典Monogram等標誌打造全新圖樣，兩人身為多年好友，這次以合作夥伴之姿發表新品，將在2020年中公布新作。