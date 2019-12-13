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重磅聯名再一彈　LV男裝與Nigo將聯手推出LV²系列

2019-12-13 11:12聯合報 記者楊詩涵／即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh在IG放了一張合照，與日本街頭服飾傳奇人物Nigo合影，同步宣告路易威登將與之合作，在2020早秋重磅推出全新「LOUIS VUITTON LV²」聯名系列。

Nigo（長尾智明）是日本饒舌歌手暨服裝設計師，他在1993年創立A Bathing Ape（Bape），1998年因木村拓哉穿著Bape服裝上電視，一炮而紅掀起熱潮，後來在2011品牌易主賣給香港I.T集團，Nigo現在是後續成立的Human Made Founder創辦人。這次Virgil Abloh與以設計師身分的Nigo聯手打造此LV²獨立系列，將包括服裝、皮件、鞋履、配件等，將用路易威登經典Monogram等標誌打造全新圖樣，兩人身為多年好友，這次以合作夥伴之姿發表新品，將在2020年中公布新作。

近年精品不斷與街頭品牌合作激發新貌，路易威登早前和SUPREME的聯名不但締造話題也打造增值限量品，近期MCM也推出與Nigo前品牌Bape的合作、DIOR MEN則在2020早秋與Jordan、Shawn Stussy共同推出鞋款與塗鴉圖紋，如今Virgil Abloh宣布與Nigo合作LV²獨立系列，令人期待。

路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh與日本街頭時尚傳奇人物Nigo合影，...
路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh與日本街頭時尚傳奇人物Nigo合影，將推出全新LOUIS VUITTON LV²聯名系列。圖／LV提供
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