聖沛黎洛120周年高峰會有「嬌」點 美女主廚陳嵐舒助陣

為歡慶120周年，全球氣泡礦泉水品牌-「聖沛黎洛」（Sanpellegrino）以「食代魅力女性」為主題，力邀2017年世界最佳女主廚-斯洛維尼亞共和國女主廚Ana Ros、與三位亞洲最佳女主廚：菲律賓女主廚Margarita Forés、香港女主廚周思薇May Chow與台灣女主廚陳嵐舒四位世界級名廚，於明年（2020）1月9日在台北晶華酒店舉辦高峰會與120周年晚宴暨「食代魅力女性」頒獎典禮。

主辦單位表示，「食代魅力女性」高峰會中，將邀請四位女名廚、故宮晶華執行總監楊惠曼、永豐餘生技總經理何奕佳、COFE喫茶咖啡創辦人顧瑋與知名飲食作家葉怡蘭等餐飲界女傑，一同探討台灣當代飲食文化與未來趨勢。該高峰會即日起展開線上報名，民眾可至「S.Pellegrino聖沛黎洛氣泡水」FB粉絲團查詢。

同時，120周年慶祝晚宴將從隆重的頒獎典禮揭開序幕，聖沛黎洛將授予五位見證當代餐飲轉變並實際參與改變的女性餐飲工作者象徵獎項，肯定她們的付出帶來正向影響力；晚宴菜單以聖沛黎洛120周年品牌故事為創意發想，由三位最佳女主廚：斯洛維尼亞共和國女主廚Ana Ros、菲律賓女主廚Margarita Forés、香港女主廚May Chow，聯手兩位台灣女主廚黃詩文與黎俞君共同帶來精采的料理。

此外，聖沛黎洛也觀察到，餐飲業領域尤其在亞洲，男性從業人員的發展空間仍優於女性。在此情況下，台灣依舊滋養出第一位被國際挖掘的本地女傑：陳嵐舒。聖沛黎洛表示，台灣近代趨勢大量融入女性力量，為餐飲界帶來正面改變，加上不同種族的文化背景、飲食文化融入多種元素，造就獨一無二、台灣當代飲食文化價值。

聖沛黎洛肯定女性帶來的正面影響力，年年授予世界最佳女主廚年度獎項，藉著120周年活動將女性議題拉升到更高層次，結合「美食家亞洲」（Gastronauts Asia）提出的WIG（Women in Gastronomy，美食圈女傑）概念：全球餐飲業傑出女性領導者的美食聚會。目標是在祝賀所有在餐飲業有所成就的女性，邀請她們分享才華與創意，同時也敘述她們的動人故事。聖沛黎洛衷心企盼未來無須再獨立頒發女性獎項，而是可以在第一線以平等的立場促進男性與女性的人才培養，藉此提升精緻餐飲，並在專業領域內給予女性不同的形象。

此外，為同步慶祝台北晶華酒店30週年，斯洛維尼亞女主廚Ana Ros與台灣女主廚陳嵐舒將聯手於2020年1月10日與11日推出盛宴，訂位可洽晶華酒店（02）2523-8000轉餐飲辦公室分機3140。