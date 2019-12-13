熬夜不怕皮膚爛!雅詩蘭黛小棕瓶喊「夜間修護」3天有感

現代很多人都是夜貓子，常常熬夜，受到各種3C產品、工作壓力的干擾，讓生活型態的改變，也讓熬夜後的肌膚開始變爛，容易變老，該如何拯救呢？肌膚專家雅詩蘭黛就發現，其實夜間正是肌膚啟動修復的關鍵時刻，特別是晚上11點到凌晨2點，是肌膚修護重現的高峰時刻，這時，就要選擇正確的保養品，才能協助肌膚快速修復，首推就是雅詩蘭黛最熱賣的小棕瓶「特潤超導修護露」。

1982年就推出的雅詩蘭黛小棕瓶，是首款添加玻尿酸的精華液，至今仍是雅詩蘭黛旗下銷售第一名的霸主，過去小棕瓶大家都知道修護與保濕功能，但要在什麼時間使用才對呢？

雅詩蘭黛探索肌膚在夜間的狀態，發現夜貓子們，若長期在睡前使用手機、電腦等三C用品，臉部容易出現細紋、乾燥，會讓肌膚提早衰老，睡覺時也會讓水分流失，不過其實夜間才是肌膚啟動修護的關鍵時刻，如果沒有趁機做好保養，反而會讓整體皮膚狀況更差。

白天防曬防護保養，許多人都知道，雅詩蘭黛的小棕瓶具有維他命E，可在白天為皮膚築起保護牆，日間著重防護，但到了夜間，即使熬夜在累，睡前也要使用特潤超導修護露，其獨家專利的夜間肌膚修護科技，有效啟動皮膚修護機制，不怕提前衰老或出現細紋，早晚都要使用，才能讓肌膚保護更全面化。