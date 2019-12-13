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限時3H免費吃片皮鴨、流沙湯圓！享鴨12／15插旗板橋

2019-12-13 00:28聯合報 記者陳睿中／即時報導

王品集團旗下的烤鴨與中華料理「享鴨」，預計將於12月15日進駐板橋，開設全台第3間分店「板橋縣民大道店」。店內除了經典的料理之外，還會首度導入1:1的270度LED環景瀑布實景。為了慶祝開幕，12月14日將舉行免費的試吃活動，開幕首週，消費也會贈送價值500元以上的「鴨運卡」。

享鴨自2018年10月創立，目前於台北東區、桃園藝文特區設有分店，一年已累積售出近3萬隻烤鴨。即將開幕的板橋縣民大道店，座落於板橋台電新民大樓，為延續一店一風格的特色，而且呼應櫻桃鴨的生長環境，因此將1:1的270度LED環景瀑布實景搬進餐廳，以瀑布、淺灘、滂沱激流等花東的「水」元素，加上電腦即時運算，打造出瀑布水幕影像，增添用餐的情調。

針對菜色部份，享鴨選用約75天大、重2.4～2.6公斤的花東縱谷櫻桃鴨作為招牌片皮鴨的主角，添加8種辛香料醃製後燒烤上桌，半隻750元，全隻1,380元。另外還有酸菜芝麻流沙湯圓、慢火白菜鴨架湯、瑤柱醬爆蘿蔔糕等不同菜色，平均客單價約600～650元。

為慶祝開幕，12月14日下午14:30～17:30期間，享鴨將於板橋大遠百一樓舉辦試吃活動，現場將供應免費的片皮烤鴨與烤鴨捲餅DIY，還有酸菜芝麻流沙湯圓試吃，現場還會贈出享鴨鴨運卡、百元折價券。另外開幕首週來電消費，即贈鴨運卡，1月9日前完成指定任務，還可兌換特色料理。

享鴨板橋縣民大道店首度導入1:1的270度LED環景瀑布實景。圖／王品提供
享鴨板橋縣民大道店首度導入1:1的270度LED環景瀑布實景。圖／王品提供
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為慶祝開幕，享鴨將舉行免費試吃片皮烤鴨的快閃活動。圖／王品提供
為慶祝開幕，享鴨將舉行免費試吃片皮烤鴨的快閃活動。圖／王品提供
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烤鴨菜色台電

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