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春天唇膏必收「紅豆牛奶」 RMK教疊擦金色散發女神光

2019-12-12 22:14聯合報 記者劉小川／台北即時報導

雖然還在冬天，但春天彩妝已經即將上市囉！RMK在新的一年，推出好神氣為您備戰好運一整年。櫻花妹甘願苦等的新色紅豆牛奶唇膏終於上市了，告別暗沈氣色的救星，是必收神仙級的唇膏。新色上市，讓妳就像是春天裡綻放的花朵，充滿生機，更顯好氣色，褪去老態。

用滋潤來帶入春天的氣息，綻放唇蜜感的水嫩光澤，與潤澤的經典輕潤口紅「潤采」，用口紅中蘊含的油脂，保濕水量一整天，春天的色彩，除了單擦之外，疊擦更是RMK講究的口紅精神，用藍色調的口紅疊擦出神秘色彩，打造「水漾感」唇妝。想要派對閃耀敢也不擔心，將金色口紅疊擦，創造如女神般的閃耀光芒。

經典輕潤口紅「潤采」一口氣推出15色，富含保養美容成分的玻尿酸及玫瑰果油，就像是整天的嘴唇SPA，還有陣陣的花果香氣，不只是色彩飽和，香氣更讓人帶來好心情。

除了唇妝的畫龍點睛，不能少了更顯好氣色的腮紅及眼影。「RMK絢彩眼影」推出讓人心動雀躍的銀色、金色、古銅色三種色彩，隱藏卻又帶著神秘的氣息，更讓人為之動容的好氣色。

RMK絢彩腮紅在這次的春季新品中，也也推出展現適切裸透感的清新橘、流露紅潤好氣色的紅橙色、及具有修飾效果打造輪廓美的大地棕色。3色眼影，不只疊擦美，單擦也讓人蠢蠢欲動，難怪櫻花妹都愛不釋手。

RMK幻色指采全5色／550元。圖／RMK提供
RMK幻色指采全5色／550元。圖／RMK提供
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RMK經典輕潤口紅「潤采」全15色／1,350元。圖／RMK提供
RMK經典輕潤口紅「潤采」全15色／1,350元。圖／RMK提供
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RMK讓女人唇膏疊擦，展現女神光。圖／RMK提供
RMK讓女人唇膏疊擦，展現女神光。圖／RMK提供
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RMK春季彩妝上市。圖／RMK提供
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RMK經典輕潤口紅「潤采」，可用藍色、金色疊擦。圖／RMK提供
RMK經典輕潤口紅「潤采」，可用藍色、金色疊擦。圖／RMK提供
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RMK春季彩妝上市。圖／RMK提供
RMK春季彩妝上市。圖／RMK提供
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RMK春季彩妝上市。圖／RMK提供
RMK春季彩妝上市。圖／RMK提供
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RMK春季彩妝上市。圖／RMK提供
RMK春季彩妝上市。圖／RMK提供
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RMK經典輕潤口紅「潤采」全15色。記者劉小川／攝影
RMK經典輕潤口紅「潤采」全15色。記者劉小川／攝影
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RMK讓女人唇膏疊擦，展現女神光。圖／RMK提供
RMK讓女人唇膏疊擦，展現女神光。圖／RMK提供
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唇彩眼影

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