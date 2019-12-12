冰上釣魚、迎曙光！韓國7個「冬季必去慶典」

除了滑雪之外，韓國冬季也有寶城茶園燈節、海雲台光之慶典等活動，另外在12月31日，各地也有迎接曙光的跨年活動，1月還有以冰雪、冰釣為主的慶典，讓旅客可以感受到韓國特有的冬季文化。

全羅南道寶城自11月29日至2020年1月5日舉辦「寶城茶園燈節」，於綠茶園內設置大型樹木，搭配各種主題的燈飾打造銀河隧道、茶園燈海、數位茶樹等如夢似幻的景觀，週末還有文化市集、街頭表演等相關活動。此外，「2020海雲台光之慶典」將從2019年11月16日至2019年1月27日在海雲台海水浴場一帶舉行。活動中，將在各個街道點亮LED燈飾，結合音樂打造出光彩奪目的燈光秀。另外還有全國聖誕歌曲比賽、100位聖誕老人出征式等多樣活動，讓海雲台的大海在夜晚更加閃耀。

過去許多旅客會選擇在首爾參加「普信閣敲鐘」跨年活動，而韓國其他地區也有別有特色的跨年活動。例如位於韓半島最東邊的虎尾岬，是韓國最早迎接日出的地方，每年12月31日至1月1日舉辦的「虎尾岬韓民族迎日節」不僅能欣賞以大海為背景的美麗日出，還有萬人年糕湯活動。