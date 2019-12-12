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冰上釣魚、迎曙光！韓國7個「冬季必去慶典」

2019-12-12 20:52聯合報 記者陳睿中／即時報導

除了滑雪之外，韓國冬季也有寶城茶園燈節、海雲台光之慶典等活動，另外在12月31日，各地也有迎接曙光的跨年活動，1月還有以冰雪、冰釣為主的慶典，讓旅客可以感受到韓國特有的冬季文化。

全羅南道寶城自11月29日至2020年1月5日舉辦「寶城茶園燈節」，於綠茶園內設置大型樹木，搭配各種主題的燈飾打造銀河隧道、茶園燈海、數位茶樹等如夢似幻的景觀，週末還有文化市集、街頭表演等相關活動。此外，「2020海雲台光之慶典」將從2019年11月16日至2019年1月27日在海雲台海水浴場一帶舉行。活動中，將在各個街道點亮LED燈飾，結合音樂打造出光彩奪目的燈光秀。另外還有全國聖誕歌曲比賽、100位聖誕老人出征式等多樣活動，讓海雲台的大海在夜晚更加閃耀。

過去許多旅客會選擇在首爾參加「普信閣敲鐘」跨年活動，而韓國其他地區也有別有特色的跨年活動。例如位於韓半島最東邊的虎尾岬，是韓國最早迎接日出的地方，每年12月31日至1月1日舉辦的「虎尾岬韓民族迎日節」不僅能欣賞以大海為背景的美麗日出，還有萬人年糕湯活動。

除了知名的「冰雪王國華川櫻鱒節」之外，去年成功舉辦冬奧的江原道平昌，也將於2019年12月21日至2020年2月2日舉辦「平昌鱒魚節」。平昌是韓國最大的鱒魚養殖地，而在平昌鱒魚節期間，可體驗冰釣鱒魚、徒手抓鱒魚、溜冰、滑雪橇等活動。江原道的太白，也會於2020年1月10日至1月19日舉行「太白山雪花節」，可看到各種超大型雪雕，還有太白山雪花登山大會、冰屋咖啡、噴泉冰柱、雪花溜滑梯等活動。

「寶城茶園燈節」透過樹木與燈飾打造銀河隧道、茶園燈海等景觀。圖／韓國觀光公社提供
「寶城茶園燈節」透過樹木與燈飾打造銀河隧道、茶園燈海等景觀。圖／韓國觀光公社提供
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2020年1月10日至1月19日舉行的「太白山雪花節」，可看到各種超大型雪雕。圖...
2020年1月10日至1月19日舉行的「太白山雪花節」，可看到各種超大型雪雕。圖／韓國觀光公社提供
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「冰雪王國華川櫻鱒節」是韓國代表性的冬季慶典活動之一。圖／韓國觀光公社提供
「冰雪王國華川櫻鱒節」是韓國代表性的冬季慶典活動之一。圖／韓國觀光公社提供
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平昌將於2019年12月21日至2020年2月2日舉辦「平昌鱒魚節」。圖／韓國觀...
平昌將於2019年12月21日至2020年2月2日舉辦「平昌鱒魚節」。圖／韓國觀光公社提供
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在「虎尾岬韓民族迎日節」可以欣賞以大海為背景的第一道曙光。圖／韓國觀光公社提供
在「虎尾岬韓民族迎日節」可以欣賞以大海為背景的第一道曙光。圖／韓國觀光公社提供
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韓國跨年

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