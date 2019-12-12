2019 LINE貼圖榜公布 可愛系、「隨你填」台灣用戶最愛

用LINE傳訊息、用貼圖表達心意，是許多台灣用戶每天不可或缺的日常，LINE台灣今日公布「2019年貼圖排行榜」，一起來看看大家最愛用什麼貼圖！

今年台灣最熱門的貼圖趨勢，就是可發揮用戶創意的「隨你填貼圖」，延續去年推出姓名貼圖引發高度討論，今年全新的隨你填貼圖更是大受用戶歡迎，僅台灣地區的營收就佔了全球總銷售的45%，全球榜單冠軍眾望所歸為「熊大&兔兔BROWN&FRIENDS隨你填貼圖」奪得，本土創作者作品「白爛貓」勇奪全球榜單第二名，第三名則是融化少女心的卡娜赫拉作品「Piske和Usagi」。除了官方貼圖，10月正式開放原創市集創作者投稿後，至今也已累計700組隨你填貼圖送審。不管用戶還是創作者，「隨你填貼圖」都掀起極大熱潮。

另外，今年官方貼圖冠軍由「好想兔」蟬聯，排行榜前五名除了第二名的「熊大&兔兔」，其餘都由本土創作者包辦，「白爛貓」、「貓貓蟲咖波」及「豆卡頻道」等可愛系貼圖依舊深受台灣用戶喜愛。原創市集榜首則由「白爛貓」蟬聯，其中以可愛畫風受到歡迎的「胖才可愛」首次強勢入榜，其他則依舊由可愛風格搭配厭世風格的貼圖占據榜單。而「個人原創表情貼」今年首度公開榜單，有別於貼圖以圖片為主，表情貼排行的前兩名都是以文字為主，反應用戶利用表情貼可在文字間穿插的特性，讓文字訊息呈現更活潑。今年不管是貼圖、表情貼還有主題等各類作品風格都逐漸趨於多元，分眾客群喜好大不同。