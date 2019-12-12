「正能量小企鵝」換冬裝！超萌「小兔子、青蛙」斗篷讓少女都融化

寒冷冬天不想起來想賴床？上班被主管責備很煩躁？你需要「正能量小企鵝/koupen chan」的加持，對任何事都正面看待，補充滿滿元氣再接再厲。近期氣溫漸涼，日本大阪梅田店歡慶週年，推出多款冬季限定 Koupen chan 周邊商品，搶攻粉絲商機。

身為皇帝企鵝寶寶的 Koupen chan 其實也很怕冷，毛茸茸身軀搭配無辜小眼神，讓人不禁想照顧它，今年冬季新品推出4款特色斗篷，包括兔子、小熊、青蛙及雪衣款式，讓消費者自由搭配喜愛風格，體驗DIY快感。

其中「小兔子斗篷」以粉紅色為主視覺色調，兩只大耳朵在頭上晃啊晃，與瞇瞇眼的 Koupen chan相襯，超萌模樣融化少女粉絲的心；Koupen chan換上「青蛙斗篷」，偷偷躲在盆栽後方，以為可以融為一體的俏皮樣，讓人不禁莞爾一笑。