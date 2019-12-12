洗手乳加水省錢恐刺激皮膚？醫師這樣說

一位皮膚科醫師指出，民眾常會用自來水稀釋洗手乳或是洗碗精，此舉同時也會稀釋產品防腐劑的濃度，使自來水在產品中滋生細菌。 圖／陳允沛 提供 分享 facebook 為了省錢，洗碗精、洗手乳、沐浴乳、洗髮精等用品，常會加水稀釋，讓一瓶變兩瓶，媒體報導，有醫師警告，重製產品恐會影響產品品質，也可能增加細菌滋生的機率，進而刺激皮膚，書田診所皮膚科主任醫師鄭惠文認為，沒這麼嚴重，會刺激皮膚的是產品本身的成分，提醒冬季是接觸性皮膚炎盛行的時節，使用清潔劑記得注意成分，事後也得加強皮膚保濕。

家庭主婦的省錢妙招，竟成了傷害皮膚的關鍵？一位皮膚科醫師指出，民眾常會用自來水稀釋洗手乳或是洗碗精，此舉同時也會稀釋產品防腐劑的濃度，使自來水在產品中滋生細菌，民眾使用過程中恐會刺激皮膚，建議民眾盡可能不要重製產品，若要添加水，最好添加已經煮沸過的開水，才能殺菌。

對此，鄭惠文認為，刺激皮膚本身的不會是自來水帶來的細菌，畢竟產品本身也不是統統無菌，會造成皮膚刺激仍以產品本身的成分為主因，坊間的洗手乳、洗碗精等產品，皆會添加防腐劑、抑菌劑等，這類成分才是會刺激皮膚的主要原因，另外皂鹼成分也容易刺激皮膚。

鄭惠文說，她也支持不要重製產品，無論是洗手乳、洗髮精等，會有一定的配方與成分，最好不要大量囤貨，用多少買多少，平常用少量的水分稀釋成分，省錢是可以的，但一定要儘速用完，否則重製產品對於產品本身的品質都會有所影響。

不過，她也要提醒每到冬季，民眾的皮膚條件相對變差，再加上接觸到刺激物質，皆容易引發接觸性皮膚炎。避免類似情形發生，建議從挑選產品上就能先下功夫，可以選購成分較為原始，避免添加精油、保濕劑等成分，降低皮膚刺激的機率，做家事時也建議乾濕分離。

先把濕的家事做完，如拖地、洗衣服，手部容易接觸到清潔劑的工作做完，再做乾的，如除塵等。在執行乾的家事時，建議可以塗抹護手霜，可以選擇有角質修護功能的成分，一般凡士林屬於防禦性的保濕，工作性質若需要常碰水，比較建議使用凡士林，若不需要則是一般的保濕即可。