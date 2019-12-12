70家在地小農大集合 忠孝SOGO四天限定產地餐桌零距離

台灣在地小農的心血結晶，透過通路的支持，這幾年愈來愈被民眾看見與支持，遠東SOGO百貨去年5月首度推出小農市集，當初僅7家小農、7天就做到70萬業績，做出口碑後，到現在參展品牌增加10倍、來到70家，4天檔期也有超過400萬以上的業績實力。耶誕前夕，SOGO要帶給消費者不一樣的耶誕市集，12/12起至12/15一連四天在忠孝館12樓活動會館，擴大規模舉辦耶誕小農市集，集結70家小農品牌、當中有26家初登場，提供給消費者「產地到餐桌零距離」的台灣好物。

一開始的小農展從7攤花車起步，到後來參展品牌擴增到已可以在200坪的活動會館推出主題展，雖然小農展客單價僅400元左右，遠不及日本展，且小農產量有限一個檔期僅能做4天，但4天就可達到超過400萬業績。今日開展首日，來客數也相當踴躍。SOGO表示，小農展是SOGO物產展中業績成長幅度最快速的，且這次比去年同期推出的韓國展，人流增加2成之多。

這回耶誕小農市集，豐富度更提升，囊括農、林、漁、牧、加工品與生活雜貨。特色品牌包括來自花蓮有機畜牧的「慶錩牧場」，其牧場的「老母雞」更是供應給君品飯店裡的米其林三星餐廳「頤宮」，這回在SOGO帶來放牧雞蛋與蛋捲，添財黃金捲每罐原價320元，特價280元。現場還有許多7、8年級生的青年農夫，像是土耕歐洲有機生菜的「德安居」，以種植櫛瓜、草莓與有機蔬果的「散漫農場」等。

過去一直在市集出攤的「綠兔子工作室」，這回首度前進到百貨並表示「在百貨接觸到的是全新客群，與逛市集的面孔很不一樣，營業時間也變得更長，但可以把理念讓更多人認識，其實也相當有趣。」