24款下酒菜＋3款新拉麵！一風堂化身「拉麵居酒屋」

來自日本的連鎖拉麵「一風堂」，近期將旗下的中山店門市重新改裝，首度推出24款居酒屋常見的小菜、炸物、鐵板料理以及九州風土料理，並且提供多款酒水飲料，打造出居酒屋與拉麵店的混合型態。店內還設計出五条黑醬油拉麵、柚香鹽味拉麵等3款全新口味的拉麵，為民眾帶來不同的用餐體驗。

許多日本上班族習慣下班先去居酒屋，飽足一頓後再以拉麵收尾，成為日本特殊的飲食文化。目前一風堂在台灣共有15間門市，重新開幕的中山店，特加入日式居酒屋元素，成為旗下第一且唯一的居酒屋型態店。空間部份，仍維持45個座位，座椅也維持原本拉麵店的型態，但是菜單卻有明顯的不同，另也有獨立的酒單，供應沙瓦、葡萄酒、清酒等30餘款酒飲。

開胃小品部份，一風堂提供有柑橘醋漬腸、老爹最愛蕗蕎、梅漬小黃瓜等料理，售價自70元起；還有湯玉子燒、重奶油馬鈴薯、鹽漬昆布冷豆腐等至極一品，以及炸物類的唐揚炸雞、本味炸雞翅。鐵板料理則有嗆辣蒟蒻、醬味奶油玉米、柚子胡椒鐵板雞頸肉等選擇。若是愛吃肉類的民眾，還有老饕級橫隔膜排、人氣第一嫩豬排等菜色，單盤售價約落在200～400元間。

除了原本代表性的白丸、赤丸、辣味噌等系列拉麵，中山店還新推出五条黑醬油拉麵、五条黑沾麵、柚香鹽味拉麵等3款新品，各有不同的滋味特色，適合佐酒或是作為一日之尾，每碗售價250元起。配合居酒屋的型態，中山店也首度針對3款經典口味設計「迷你碗」，單碗150元起。若無飯不歡，另有黑醬油炒飯、蒜香炸雞丼等米食可供搭配。

一風堂也透漏，未來除了將延長中山店的營業時段之外，明年也計畫將交通據點、主要車站列為主要展店目標，並期待進軍尚未進駐的縣市。