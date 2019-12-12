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全聯獨家首賣！台畜「好欣豬」熟成豬肉清甜嫩更美味

2019-12-12 18:26聯合報 記者何雅玲／即時報導

台灣豬好棒棒！不但於今年口蹄疫拔針成功，並將向世界衛生組織（WHO）申請為非疫區，讓台灣豬肉商品明年得以重返國際市場，同時也在亞洲持續蔓延的非洲豬瘟疫情中，成功守住防疫線，肉質安全之外，美味也不斷提升，好比近期全聯福利中心獨家販售的台畜「好欣豬」，便是市面上未有過的熟成豬肉，採用濕式熟成處理，利用豬肉本身的天然酵素軟化肉質纖維，使其更軟嫩多汁，產生獨特風味與口感。

熟成過的豬肉，讓蛋白質的甜味凝結起來，味道清甜柔嫩，而濕式熟成也會鎖住豬肉水分，讓豬肉更多汁飽滿，這也是「好欣豬」好吃的秘訣。台畜副總黃存后表示，熟成最重要的關鍵在於溫度與時間的控管，肉品部位不同會有不同的熟成時間，「好欣豬」各個部位肉都經過反覆多次的測試品評，建立自己的一套獨門熟成標準。

「好欣豬」的熟成要經過多少的程序呢？首先，需經過預冷、分切、修整，並進入獨立的熟成空間，嚴格控管溫度在0~-2度之間，以杜絕任何可能的感染與細菌孳生，熟成後也需要急速冷凍。

全聯營運長蔡篤昌表示，全聯今年以一地一好物的概念，積極推廣本土好物產，把台灣原生的食材推薦給大家。最新獨家上市的台畜「好欣豬」來自台東關山，在「好欣豬」的牧場，豬農要先穿上無菌外套，鞋子也要套上鞋套經消毒後才能進入，整齊乾淨的豬舍還有恆溫保濕的設備。飼料中則添加了納豆菌與酵母菌等益生菌取代藥物，無賀爾蒙與藥物殘留，並堅持飼育210天以上達到油花均勻。

全聯2019年預估豬肉銷售量約8,850噸，銷售金額超過21億元，約占全聯肉品銷售40%。此次獨家販售的台畜「好欣豬」系列商品的品項，包括「好欣豬腿肉絲」、「好欣豬梅花薄切肉片」、「好欣豬里肌薄切肉片」與市面上較少看到的部位「好欣豬前胸肉」，單價119元，即日起至12月19日特價99元。

知名餐廳 RÒU by T-HAM主廚方冠中，分享使用台畜「好欣豬」的美味料理，他建議可使用「好欣豬」前胸肉加上蘑菇牛排醬拌炒，即是一道肉香與醬香融合的「醬炒豬」，或是可使用梅花肉片包覆鳳梨塊，再搭配烤肉醬放入氣炸鍋烘烤，輕鬆完成一道「BBQ風味熱帶水果豬肉串」。

使用台畜「好欣豬」梅花薄切肉片烘烤成的BBQ熱帶水果豬肉串。圖／全聯提供
使用台畜「好欣豬」梅花薄切肉片烘烤成的BBQ熱帶水果豬肉串。圖／全聯提供
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(由左至右)ROU主廚方冠中、台畜董事長張華欣、台東縣政府秘書長陳明仁、全聯營運...
(由左至右)ROU主廚方冠中、台畜董事長張華欣、台東縣政府秘書長陳明仁、全聯營運長蔡篤昌，聯袂推介台灣熟成豬肉台畜「好欣豬」的美味。圖／全聯提供
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台畜「好欣豬」推出4款商品，獨家在全聯販售。圖／全聯提供
台畜「好欣豬」推出4款商品，獨家在全聯販售。圖／全聯提供
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使用台畜「好欣豬」前胸肉烹調而成的醬炒豬。圖／全聯提供
使用台畜「好欣豬」前胸肉烹調而成的醬炒豬。圖／全聯提供
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梅花肉品非洲豬瘟

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