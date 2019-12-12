英國皇室哈利王子、梅根也愛用！全國電子推「瑞士LAURASTAR頂級高壓蒸汽熨燙系統」

洗完衣服自己熨燙是一門功夫，不僅需要花時間，對每種衣料的特性也必須略懂，否則燙不平整還算事小，傷了寶貴衣物可救不回來。恆隆行引進英國皇室哈利王子與梅根、比利時皇室都愛用的瑞士LAURASTAR頂級高壓蒸汽熨燙系統，全國電子全台320家門市及線上購物平台即日起同步開放預購，12月31日前完成預購還可獲得限量防水垢濾芯3入組或落地型燙板等多重好禮。

來自瑞士、創立40年的LAURASTAR為全球頂級熨燙系統品牌，全國電子開賣的LAURASTAR頂級高壓蒸汽熨燙系統擁有強勁的3.5bar高壓蒸汽，恆溫且快速，噴射速度比一般熨斗快15倍，能有效穿透織物，不需反覆熨燙、更省時省力，獨家細緻乾式蒸汽將水分子體積放大1,600倍，熨燙後能讓衣物保持乾燥，隨燙即穿，也可用來清理玩偶、床單、抱枕等；熨燙衣物時，鼓風系統會將熨燙板鼓起形成空氣墊，不必擔心熨燙時產生二次摺痕，就連難燙的高級衣料也能輕鬆搞定。