英國皇室哈利王子、梅根也愛用！全國電子推「瑞士LAURASTAR頂級高壓蒸汽熨燙系統」
洗完衣服自己熨燙是一門功夫，不僅需要花時間，對每種衣料的特性也必須略懂，否則燙不平整還算事小，傷了寶貴衣物可救不回來。恆隆行引進英國皇室哈利王子與梅根、比利時皇室都愛用的瑞士LAURASTAR頂級高壓蒸汽熨燙系統，全國電子全台320家門市及線上購物平台即日起同步開放預購，12月31日前完成預購還可獲得限量防水垢濾芯3入組或落地型燙板等多重好禮。
來自瑞士、創立40年的LAURASTAR為全球頂級熨燙系統品牌，全國電子開賣的LAURASTAR頂級高壓蒸汽熨燙系統擁有強勁的3.5bar高壓蒸汽，恆溫且快速，噴射速度比一般熨斗快15倍，能有效穿透織物，不需反覆熨燙、更省時省力，獨家細緻乾式蒸汽將水分子體積放大1,600倍，熨燙後能讓衣物保持乾燥，隨燙即穿，也可用來清理玩偶、床單、抱枕等；熨燙衣物時，鼓風系統會將熨燙板鼓起形成空氣墊，不必擔心熨燙時產生二次摺痕，就連難燙的高級衣料也能輕鬆搞定。
LAURASTAR首波導入Lift Plus、Lift Extra、Smart U等3款，其中LAURASTAR Lift Plus手提式3合1高壓蒸汽熨斗可熨燙、可掛燙，具備高壓乾式蒸氣，熨斗的3D底板可以撐開織物、均勻釋放蒸汽，幫助撫平衣物摺痕；LAURASTAR Lift Xtra手提式3合1高壓蒸汽熨斗除了擁有LAURASTAR Lift Plus各項優點之外，還能自動溫控；Smart U高壓蒸汽熨燙系統則同時擁有熨斗、具有鼔風及吸風功能的活力熨燙板，搭配藍牙智慧連結設計，透過App就能完成偵測遙控及學習熨燙技巧等。
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