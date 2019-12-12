萬元有找耶誕禮！Paul Smith、MSGM圍巾超實惠

耶誕、跨年送禮給另一半或是與好姊妹玩交換禮物不想花太多錢怎麼辦？不如就從輕奢時尚
萬元以下商品挑選，兼顧品質和實惠價格，品項的多元化也非常貼心！ 品牌
冬天最需要來一條
保暖 ，Paul Smith旗下喀什米爾圍巾與品牌經典彩條主題圍巾都很適合點亮秋冬暗色系的穿搭，Paul Smith x CARAN DACHE氣質路線的原子筆則是最適合文青。而MSGM的Logo圍巾以紅、黑、白三色展現個性風，都是花4,500元至9,800元就能買到的實用好物。其他像是配色俏皮青春的襪子也都兩千有找，高人氣MSGM金屬色購物包袋也很符合耶誕節的糖果、禮物包裝紙風格，最適合搭配個性派造型。 圍巾
agnès b.年輕副線SPORT b.以充滿鄉村風的暖色格紋呼應節慶氛圍，襯衫、長褲、圍巾等每樣都不到6,000元就能搞定。其他多款紅色主題配件像是斜背包、附有迷你拉鍊袋的後背包、b. Dinosaur鑰匙圈吊飾等，同樣都擁有好入手的價格，雙色飾品則是花三千多就能帶回家。LeSportsac的包款同樣也以格紋點綴細節，搶眼的民族風配上實用的容量，也是送禮好選擇。
Logo圍巾，9,800元。圖／MSGM提供 分享 彩條圍巾，4,500元。圖／MSGM提供 分享 紅色毛帽，2,280元。圖／SPORT b.提供 分享 素面海軍藍大型假期旅行袋，5,700元。圖／LeSportsac提供 分享 金色Logo購物袋，7,800元。圖／Paul Smith提供 分享 襯衫(男款) ，4,980元。圖／SPORT b.提供 分享 圍巾，3,980元。圖／SPORT b.提供 分享 agnès b.年輕副線SPORT b.以充滿鄉村風的暖色格紋呼應節慶氛圍，襯衫、長褲、圍巾等每樣都不到6,000元就能搞定。圖／SPORT b.提供 分享 LeSportsac的包款同樣也以格紋點綴細節，搶眼的民族風配上實用的容量，也是送禮好選擇。圖／LeSportsac提供 分享 斜背包，2,580元。圖／SPORT b.提供 分享 女裝彩條襪，1,300元。圖／Paul Smith提供 分享 b. Dinosaur鑰匙圈吊飾，1,680元。圖／SPORT b.提供 分享 Paul Smith x CARAN DACHE原子筆，2,200元。圖／Paul Smith提供 分享 女生粉色Logo襪，1,800元。圖／Paul Smith提供 分享 針織衫(女款) ，5,880元。圖／SPORT b.提供 分享 女裝黑色獵豹襪，1,300元。圖／Paul Smith提供 分享 卡其格紋喀什米爾圍巾，9,300元。圖／Paul Smith提供 分享 豆沙粉圖騰邊雙口袋中托特包，4,500 分享 雙色飾品以標誌性的恐龍、閃電等符碼設計，耳環（三款一組）3,280元，手鐲2,580元。圖／SPORT b.提供 分享
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