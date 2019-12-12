萬元有找耶誕禮！Paul Smith、MSGM圍巾超實惠

耶誕、跨年送禮給另一半或是與好姊妹玩交換禮物不想花太多錢怎麼辦？不如就從輕奢時尚品牌萬元以下商品挑選，兼顧品質和實惠價格，品項的多元化也非常貼心！

冬天最需要來一條保暖圍巾，Paul Smith旗下喀什米爾圍巾與品牌經典彩條主題圍巾都很適合點亮秋冬暗色系的穿搭，Paul Smith x CARAN DACHE氣質路線的原子筆則是最適合文青。而MSGM的Logo圍巾以紅、黑、白三色展現個性風，都是花4,500元至9,800元就能買到的實用好物。其他像是配色俏皮青春的襪子也都兩千有找，高人氣MSGM金屬色購物包袋也很符合耶誕節的糖果、禮物包裝紙風格，最適合搭配個性派造型。