滿額贈的Polo小熊刺繡布章巨可愛 耶誕禮就衝這個
Polo Ralph Lauren發表最新「Every Moment is a Gift（每個時刻都是珍貴的禮物）」節慶系列，並同步發表2020早春女裝，而最令人期待的就是依隨耶誕節推出的Create Your Own期間限定服務，滿額即贈刺繡布章，各種造型的Polo小熊萌力無限，也適合作為暖心賀禮。
節慶系列女裝，在經典輪廓中以亮片、珠飾迎接閃亮璀璨的派對時節，即使經典polo衫也推出閃爆的滿版亮片款，運用較為修身俐落的剪裁，打造節慶與性感氛圍，Polo小熊圖樣換上亮片西裝、手拿香檳版本，顯得俏皮；節慶男裝則是以黑、紅、綠為主，Polo小熊圖樣則是喝著熱可可，結合雪地運動靈感，也有滑雪小熊的印花，羽絨外套、格紋襯衫都以更為明亮的艷色設計，帶出冬日活力運動風。
同時推出的早春女裝，運用駝色、古銅金、淺米等大地色系搭襯美國納瓦霍民族（Navajo）的特色圖騰，流蘇皮格長裙、針織開襟衫等，都有率性自在的美。最新的「Create Your Own」期間限定服務，消費達1萬元即可免費獲得，可自選Polo Ralph Lauren的經典標誌刺繡布章1個，並由駐店裁縫師現場縫於選購的單品上；刺繡布章也可單獨購買，每只售價落在800到2,000元之間，各式造型的Polo小熊是最熱門的款式，12月14～15日以及12月21～22日的兩個周末，於台北101旗艦店、忠孝SOGO舉辦，或是2020年1月18～19日於高雄漢神巨蛋，都可享有此限定客製服務。
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