滿額贈的Polo小熊刺繡布章巨可愛 耶誕禮就衝這個

Polo Ralph Lauren發表最新「Every Moment is a Gift(每個時刻都是珍貴的禮物)」節慶系列,並同步發表2020早春女裝,而最令人期待的就是依隨耶誕節推出的Create Your Own期間限定服務,滿額即贈刺繡布章,各種造型的Polo小熊萌力無限,也適合作為暖心賀禮。

節慶系列女裝,在經典輪廓中以亮片、珠飾迎接閃亮璀璨的派對時節,即使經典polo衫也推出閃爆的滿版亮片款,運用較為修身俐落的剪裁,打造節慶與性感氛圍,Polo小熊圖樣換上亮片西裝、手拿香檳版本,顯得俏皮;節慶男裝則是以黑、紅、綠為主,Polo小熊圖樣則是喝著熱可可,結合雪地運動靈感,也有滑雪小熊的印花,羽絨外套、格紋襯衫都以更為明亮的艷色設計,帶出冬日活力運動風。