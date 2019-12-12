滿額贈的Polo小熊刺繡布章巨可愛 耶誕禮就衝這個

Polo Ralph Lauren發表最新「Every Moment is a Gift（每個時刻都是珍貴的禮物）」節慶系列，並同步發表2020早春女裝，而最令人期待的就是依隨耶誕節推出的Create Your Own期間限定服務，滿額即贈刺繡布章，各種造型的Polo小熊萌力無限，也適合作為暖心賀禮。

節慶系列女裝，在經典輪廓中以亮片、珠飾迎接閃亮璀璨的派對時節，即使經典polo衫也推出閃爆的滿版亮片款，運用較為修身俐落的剪裁，打造節慶與性感氛圍，Polo小熊圖樣換上亮片西裝、手拿香檳版本，顯得俏皮；節慶男裝則是以黑、紅、綠為主，Polo小熊圖樣則是喝著熱可可，結合雪地運動靈感，也有滑雪小熊的印花，羽絨外套、格紋襯衫都以更為明亮的艷色設計，帶出冬日活力運動風。