睽違兩年再度合作！林心如攜手潮牌新作 粉絲敲碗喊買

時尚潮牌與藝人的跨界合作不斷，ROCKCOCO相隔兩年，再度與「凍齡女神」林心如推出聯名單品，將林心如的英文名Ruby「紅寶石」與小名「海豚」完美融入設計；而STAYREAL也再度度邀請多位藝人的御用造型師PAUL聯手，揮別過往街頭潮流品牌風格，重新演繹出極簡時尚穿著概念STRL系列。

日前林心如在其官方粉絲團貼出一張照片，畫面是與設計師專注討論細節的情境，吸引不少粉絲好奇詢問是不是有什麼新企畫即將推出？答案終於揭曉，原來是與女裝品牌攜手推出「我心如我」系列；這次合作的單品在版型上採用實穿的棉T與帽T，並結合優雅且浪漫的荷葉邊，亦或是多層次的兩件式剪裁，讓穿搭更豐富有型。

而在圖案設計上，有款「心如明月T」是以一輪明月，與海豚躍出海面尋找紅寶石的愉悅姿態創意結合，是林心如最喜歡也最代表她的創作。全系列將於12月13日起於品牌通路陸續上市。