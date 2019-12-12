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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

睽違兩年再度合作！林心如攜手潮牌新作 粉絲敲碗喊買

2019-12-12 17:34聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

時尚潮牌與藝人的跨界合作不斷，ROCKCOCO相隔兩年，再度與「凍齡女神」林心如推出聯名單品，將林心如的英文名Ruby「紅寶石」與小名「海豚」完美融入設計；而STAYREAL也再度度邀請多位藝人的御用造型師PAUL聯手，揮別過往街頭潮流品牌風格，重新演繹出極簡時尚穿著概念STRL系列。

日前林心如在其官方粉絲團貼出一張照片，畫面是與設計師專注討論細節的情境，吸引不少粉絲好奇詢問是不是有什麼新企畫即將推出？答案終於揭曉，原來是與女裝品牌攜手推出「我心如我」系列；這次合作的單品在版型上採用實穿的棉T與帽T，並結合優雅且浪漫的荷葉邊，亦或是多層次的兩件式剪裁，讓穿搭更豐富有型。

而在圖案設計上，有款「心如明月T」是以一輪明月，與海豚躍出海面尋找紅寶石的愉悅姿態創意結合，是林心如最喜歡也最代表她的創作。全系列將於12月13日起於品牌通路陸續上市。

STAYREAL則再度力邀五月天、林宥嘉、潘瑋柏等多位知名藝人的御用造型師PAUL聯手，全新STRL整體色系走低溫冷調純色，並運用大量的異材質拼接技法，增加衣服的獨特性。例如堪稱潮流人外套基本款的ＭA1，就大膽加入編織面料，此外，因應潮流界Urban Outdoor的盛行，部分設計也著重於服飾的機能性，例如兼具防風防水材質的「STRL立體口袋防風外套」，最特別是手臂的立體透明口袋可裝入手機並直接觸控操作，特殊的Anorake和全開夾克2合1設計讓穿搭時髦且實用。

ROCKCOCO我心如我帽T，售價1,980元。圖／ROCKCOCO提供
ROCKCOCO我心如我帽T，售價1,980元。圖／ROCKCOCO提供
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STRL厚磅編織拼接MA1(黑色/深藍色)，售價3,980 元。圖／STAYRE...
STRL厚磅編織拼接MA1(黑色/深藍色)，售價3,980 元。圖／STAYREAL提供
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ROCKCOCO心如明月棉T，售價1,980元。圖／ROCKCOCO提供
ROCKCOCO心如明月棉T，售價1,980元。圖／ROCKCOCO提供
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藝人林心如日前在其官方粉絲團貼出一張照片，畫面是與設計師專注討論設計細節。圖／摘...
藝人林心如日前在其官方粉絲團貼出一張照片，畫面是與設計師專注討論設計細節。圖／摘自林心如粉絲團
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ROCKCOCO攜手林心如玩創意推出「我心如我」聯名系列。圖／ROCKCOCO提...
ROCKCOCO攜手林心如玩創意推出「我心如我」聯名系列。圖／ROCKCOCO提供
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STRL立體口袋防風外套(黑色)，售價3,680 元。圖／STAYREAL提供
STRL立體口袋防風外套(黑色)，售價3,680 元。圖／STAYREAL提供
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