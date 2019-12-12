富藝斯紐約鐘表拍賣100%成交 多款勞力士刷新紀錄

富藝斯拍賣會在鐘表拍賣的主題設定上向來獨有見解，在2017年「WINNING ICONS」與2018年「STYLED」之後，2019年再度以「GAME CHANGERS」為主題，鎖定曾於各產業扭轉風潮、自創趨勢的意見領袖，找出曾為他們配戴或相關的腕表，以為年度的拍賣主軸。

本次拍賣合計74件拍品全數拍出達成100%的成交率，總成交額約為台幣6億1,086萬，除了創下多只百達翡麗的成交新紀錄，傳奇高爾夫球星傑克尼克勞斯（Jack Nicklaus）的勞力士Day-Date型號1803以比估價10萬美元的超高價拍出，成交價約為台幣3,698萬。被球迷暱稱為「金熊」的傑克尼克勞斯，曾在1968年至1977年間，「熊霸」麥考馬克世界高爾夫球排名首位長達十年之久，並獲得多達七次的大滿貫賽事桂冠。