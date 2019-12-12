富藝斯紐約鐘表拍賣100%成交 多款勞力士刷新紀錄
富藝斯拍賣會在鐘表拍賣的主題設定上向來獨有見解，在2017年「WINNING ICONS」與2018年「STYLED」之後，2019年再度以「GAME CHANGERS」為主題，鎖定曾於各產業扭轉風潮、自創趨勢的意見領袖，找出曾為他們配戴或相關的腕表，以為年度的拍賣主軸。
本次拍賣合計74件拍品全數拍出達成100%的成交率，總成交額約為台幣6億1,086萬，除了創下多只百達翡麗的成交新紀錄，傳奇高爾夫球星傑克尼克勞斯（Jack Nicklaus）的勞力士Day-Date型號1803以比估價10萬美元的超高價拍出，成交價約為台幣3,698萬。被球迷暱稱為「金熊」的傑克尼克勞斯，曾在1968年至1977年間，「熊霸」麥考馬克世界高爾夫球排名首位長達十年之久，並獲得多達七次的大滿貫賽事桂冠。
而另一款受到買家青睞的勞力士GMT-Master型號1675則受到藏家超過20分鐘的激烈競標。這枚腕表從由馬龍白蘭度（Marlon Brando）在電影《現代啟示錄》中佩戴，最終並以近台幣5,912萬落槌；此外百達翡麗的Ref.1518則是首次現身富藝斯拍場，並刷新百達翡麗玫瑰金型號Ref.1518的世界拍賣紀錄。富藝斯美洲區鐘錶部主管Paul Boutros則表示：「我們喜見來自全球各地藏家踴躍參與這場拍賣，吸引橫跨50多個國家的藏家競投，特別是那些為慈善事業籌款的拍品。」
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