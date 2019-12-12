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「倩女幽魂II」雙平台上線 玩手遊抽蔡依林演唱會門票

2019-12-12 16:44聯合報 記者黃筱晴／即時報導

艾肯娛樂宣布旗下代理的古風玄幻手遊「倩女幽魂II」即日起正式於手機雙平台及PC平台上線，除繼承前作《倩女幽魂》經典的多元單、多人副本玩法及著名的旗艦級社交系統外，更提供玩家3D新世界場景、全角色煥然一新，以及全新主線劇情，並新增了特殊的自由交易市集系統，帶領玩家感受全新世代的遊戲體驗。

「倩女幽魂II」中的主線劇情，與前作同樣取材自明末《聊齋志異》中經典故事，玩家將扮演武林俠義角色在遊戲中滅妖除魔，拯救甯采臣與小倩遠離姥姥魔爪。另外更推出全新主線劇情，由新主角蒲松齡、阿初、嘯天犬所組成「青春尋妖天團」，帶領玩家一同展開三界探險。遊戲中共有五大門派、10種職業共20種角色，採用全新PBR渲染技術，讓人物從服裝材質、角色面容到整體身形，全面進行重新塑造提升質感，玩家將能享受更華麗且精緻的遊戲角色體驗。場景上，也提供玩家相較於前作16倍大的地圖幅員，同時更進化成360度無死角的全景3D場景。

慶祝遊戲上線，除了與漢堡王聯名推出期間限定「倩女蔬生精華餐」，即日起至2020年1月13日止，到全台45間漢堡王吃指定套餐或漢堡，有機會獲得價值2,000元的限量遊戲虛寶；更請來天后級代言人蔡依林，即日起至12月20日12:00止，只要登入遊戲創角並練至25等，即有機會獲得蔡依林演唱會台北站門票兩張。

新增自由交易市集系統，提供玩家間進行遊戲寶物交易。記者黃筱晴／攝影
新增自由交易市集系統，提供玩家間進行遊戲寶物交易。記者黃筱晴／攝影
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「倩女幽魂II」正式上線，手機雙平台與PC平台皆可登入遊玩。記者黃筱晴／攝影
「倩女幽魂II」正式上線，手機雙平台與PC平台皆可登入遊玩。記者黃筱晴／攝影
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「倩女幽魂II」正式上線，代言人蔡依林於廣告中扮演拯救甯采臣與小倩遠離姥姥魔爪的...
「倩女幽魂II」正式上線，代言人蔡依林於廣告中扮演拯救甯采臣與小倩遠離姥姥魔爪的俠女。圖／艾肯娛樂提供
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「倩女幽魂II」正式上線，手機雙平台與PC平台皆可登入遊玩。記者黃筱晴／攝影
「倩女幽魂II」正式上線，手機雙平台與PC平台皆可登入遊玩。記者黃筱晴／攝影
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遊戲中提供10種職業共20種角色，全都重新塑造提升質感，讓玩家將享受更華麗且精緻...
遊戲中提供10種職業共20種角色，全都重新塑造提升質感，讓玩家將享受更華麗且精緻的遊戲角色體驗。圖／艾肯娛樂提供
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「倩女幽魂II」與漢堡王聯名推出期間限定「倩女蔬生精華餐」，即日起至2020年1...
「倩女幽魂II」與漢堡王聯名推出期間限定「倩女蔬生精華餐」，即日起至2020年1月13日止，到全台45間漢堡王吃指定套餐或漢堡，有機會獲得價值2,000元的限量遊戲虛寶。記者黃筱晴／攝影
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