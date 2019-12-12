「倩女幽魂II」雙平台上線 玩手遊抽蔡依林演唱會門票

艾肯娛樂宣布旗下代理的古風玄幻手遊「倩女幽魂II」即日起正式於手機雙平台及PC平台上線，除繼承前作《倩女幽魂》經典的多元單、多人副本玩法及著名的旗艦級社交系統外，更提供玩家3D新世界場景、全角色煥然一新，以及全新主線劇情，並新增了特殊的自由交易市集系統，帶領玩家感受全新世代的遊戲體驗。

「倩女幽魂II」中的主線劇情，與前作同樣取材自明末《聊齋志異》中經典故事，玩家將扮演武林俠義角色在遊戲中滅妖除魔，拯救甯采臣與小倩遠離姥姥魔爪。另外更推出全新主線劇情，由新主角蒲松齡、阿初、嘯天犬所組成「青春尋妖天團」，帶領玩家一同展開三界探險。遊戲中共有五大門派、10種職業共20種角色，採用全新PBR渲染技術，讓人物從服裝材質、角色面容到整體身形，全面進行重新塑造提升質感，玩家將能享受更華麗且精緻的遊戲角色體驗。場景上，也提供玩家相較於前作16倍大的地圖幅員，同時更進化成360度無死角的全景3D場景。