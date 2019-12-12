7-11「X-STORE 3」開進高雄！兩層樓還有酒吧、咖啡館

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7－ELEVEN的「X－STORE」無人店升級了！位於高雄三多商圈的「X－STORE 3」星海灣門市為全新獨棟建築，共兩層樓、總營業面積92.4坪，除了設有「X－STORE」無人店區域之外，店內還有自助式的「咖啡智FUN機」、柏克金啤酒複合店、「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館、博客來書店等，是國內首創「複合＋智能」全新型態的超商，高雄人趕快逛起來！

7－ELEVEN表示，「X－STORE 3」與先前北部測試的兩間店一樣是以智慧零售為基礎，最大特色是首度結合複合店經營型態。進入「X－STORE 3」入口的臉部辨識智能入店閘門，全新升級辨識引擎及icash2.0刷卡，也新增OPEN POINT App入店等多元方式，自動結帳、自動門冰箱等提供嶄新的購物體驗。首次引進的「咖啡智FUN機」，用icash2.0卡就能透過簡單4步驟、35秒自助完成選購CITY CAFE，不需店員也不必下載程式，還可快速累積OPEN POINT點數；「QR CODE掃描式咖啡機」可搭配自助結帳系統，包括悠遊卡、icash2.0、一卡通、OPEN錢包、icash pay與人臉辨識結帳系統（FACEPAY）都可結帳，結帳後持小白單上QR CODE即可按步驟自行製作CITY CAFE。

「X－STORE 3」店內設置了24台大型液晶螢幕，為全台7－ELEVEN門市中數量最多的，更首創引進85吋4K2K智慧型數位看板，搭配內建智慧播放管理機制，視覺體驗全面升級。

2樓為全新打造的「Big7複合店」星海灣門市，首創的柏克金啤酒複合店於門市內規畫酒吧區，販售德式小麥及超商獨賣的三月鮮釀啤酒，可在店內飲用以玻璃杯盛裝的在地鮮釀啤酒，並設有客席區，彷彿置身小酒館；另有南台灣首次導入的虛實整合體驗區，117.8吋觸控大型螢幕可串連到ibon mart統一超商線上購物中心，同步販售迪士尼、卡娜赫拉的小動物等授權限定商品。

店內的「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館將於12月18日推出台灣在地極微批次精品手沖咖啡，首度以直接貿易咖啡方式與台灣佳樺農場合作，還有「燕麥焦糖瑪奇朵咖啡」、「燕麥黃金榛果咖啡」兩款新品。